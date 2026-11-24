El mandatario celebró con orgullo el anuncio de la FIFA en su red Truth Social y advirtió de que tras "haber sido sede del Mundial más exitoso de la historia", en referencia al torneo masculino del pasado verano, "no hay país mejor posicionado que EE.UU. para albergar el mayor evento deportivo femenino de la historia".

"La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2031 generará un impacto económico de alcance generacional en Estados Unidos, impulsará el fútbol tanto en nuestro país como en el resto del mundo, y pondrá de relieve la excepcionalidad de Estados Unidos", aseguró.

Trump también agradeció al presidente la FIFA, Gianni Infantino, y a su equipo, "por su labor para traer este torneo a los Estados Unidos".

El presidente ha elogiado en repetidas ocasiones a Infantino, quien entregó a Trump el Premio FIFA de la Paz visto por sus detractores como una manera de contentar al estadounidense, que ha codiciado abiertamente el Nobel de la Paz y criticado al comité que lo entrega por no otorgarle el galardón.

La FIFA anunció este lunes la aprobación de la candidatura conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica como anfitriona del Mundial femenino de 2031, en un proyecto que contempla veinte estadios en veinte ciudades entre los cuatro países.

EE.UU. fue coorganizador este 2026 del Mundial masculino junto con México y Canadá, un torneo que ganó la selección de España y que estuvo marcado por la polémica por los elevados precios de las entradas, que llegaron a superar los 32.000 dólares en la final.