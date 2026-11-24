Había avisado el técnico en la rueda de prensa previa que, ante la acumulación de partidos, con tres en ocho días, introduciría rotaciones. Courtois repite en la portería, pero en los laterales Valverde y Cucurella sustituyen a Trent y Carreras, y Militao y Rüdiger entran en el centro de la zaga.

El doble pivote estará formado por Bernardo y Tchouaméni, que descansó el sábado contra el Celta. Por delante, era segura la titularidad de Vinícius, ya libre de toda sanción también en LaLiga, y era muy probable la presencia en el once de Mbappé, uno de los pocos indiscutibles de Mourinho.

La sorpresa es que el brasileño no entra en la alineación por Arda Güler ni por Diomande, ambos de la partida, sino por Jude Bellingham, que parecía un fijo en la mediapunta. El turco jugará de '10', con Vinícius por la izquierda y Diomande por la derecha.

El once titular del Real Madrid lo forman Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Bernardo, Tchouaméni; Diomande, Arda Güler, Vinícius; y Mbappé.