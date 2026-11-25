En el estreno europeo de Albert Peris como técnico del conjunto azulgrana, tras la salida de Pol Planas, el Barcelona encontró en el tanto de su capitán la llave para desatascar un encuentro que se le había complicado más de lo previsto.

El doblete de Òscar Gistau y los goles de Michal Zuk, Gorka Buil, Ajay Tavares y Nuhu Fofana redondearon la goleada del cuadro catalán, que dependerá de sí mismo para sellar el pase a los dieciseisavos de final en la última jornada, el próximo 8 de diciembre, cuando recibirá al Manchester City.

El partido, sin embargo, no fue sencillo para los azulgranas. Pese a jugar en superioridad numérica desde el minuto 33, cuando Emmanuel Bakare fue expulsado por doblete tarjeta amarilla, el Barcelona no logró traducir su dominio en ocasiones claras antes del descanso.

La resistencia del Sabah se prolongó hasta pasada la hora de juego. Entonces apareció el capitán Pedro Rodríguez, que aprovechó una asistencia de Joni Hernández para abrir el marcador (0-1, min.62).

El tanto abrió definitivamente el camino de la goleada. Apenas tres minutos después, Òscar Gistau celebró su convocatoria con el primer equipo al rematar un buen centro de Lorenzo Oertli y ampliar la ventaja (0-2, min.65). El propio Gistau firmó su doblete y dejó el encuentro sentenciado (0-3, min.75).

El Barça aprovechó los últimos minutos para convertir el triunfo en una goleada. Michal Zuk amplió la cuenta (0-4, min.82) y, apenas un minuto después, Gorka Buil firmó el quinto (0-5, min.83). Ajay Tavares se sumó a la fiesta en el minuto 89 (0-6), antes de que Nuhu Fofana pusiera el broche definitivo en el tiempo añadido (0-7, min.91).