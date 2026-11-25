El equipo dirigido por Pepe Reina se adelantó en el marcador en el minuto 22 por medio de Moussa Traoré, que culminó una acción asistida por Raúl García para establecer el 0-1.

El Slavia reaccionó tras el descanso y encontró el premio a su insistencia en el minuto 59, cuando Savović consiguió el tanto del empate y devolvió la igualdad al encuentro.

Con el partido encaminado hacia el reparto de puntos, el Villarreal encontró la recompensa a su esfuerzo en el tiempo añadido. Aran Vidal, en el minuto 93, anotó el definitivo 1-2 y desató la alegría del conjunto amarillo.

El triunfo permite al Villarreal sumar tres puntos de gran importancia en su camino europeo, ante un rival que había comenzado la jornada con pleno de victorias en sus cuatro primeros encuentros.

El conjunto castellonense, que había planteado el partido con un sistema de cinco defensas, confirmó su capacidad competitiva con un desenlace agónico en Praga.