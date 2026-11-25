Diego Simeone ya esperaba los goles de ambos, tan necesarios no sólo en la Liga de Campeones, sino en cada competición que se crea capaz de ganarla. Ya los tiene. Y en un momento más que oportuno. Fuera de los 24 primeros al inicio del duelo, con los mismos cuatro puntos que el Viking, sus tantos lo relanzan. Ya tiene siete. Necesita muchos más.

La victoria este miércoles era indispensable, como lo será también en las visitas al PSV Eindhoven, antes de final de año, y el Bodo/Glimt, ya en enero, aparte de la jornada final contra el Fenerbahce, si se trata de estar en el ‘top ocho’ tan pretendido. Le valdrá con menos para estar dentro del corte de 24. Está en la ruta el Atlético, pero sin margen aún.

Su seguridad crece. No es un dato menor la reaparición goleadora de sus delanteros. Sostenido hasta ahora por algún gol esporádico de Julián Alvarez, pero sobre todo por el acierto de su segunda línea, encabezada por Álex Baena o Giuliano Simeone -este miércoles suplente- y por la precisión, en el juego y de penalti, de Grimaldo, el aumento de productividad de ‘La Araña’ y el estreno de Sorloth supone un impulso muy evidente.

Debe serlo ya de aquí en adelante. Y lo fue inmediato en el compromiso en el Metropolitano con el Viking, al que aplacó en cinco minutos, del 19 al 24, con el acierto de los dos, con dos goles cuando el encuentro aparentaba descontrol y desprendía inquietud, en la grada y en Diego Simeone, hasta que Hancko lo originó todo. De pronto.

El pase vertical del central en el espacio entre el central y el lateral derecho visitantes, al desmarque que le señaló, primero, y lanzó, después, Grimaldo, abrió un horizonte hasta entonces desconocido en más de cuarto de hora. El envió atrás del campeón del mundo lo remachó Sorloth con la zurda y el corazón. Potente e imparable. Puro deseo. El gol.

Es tan solo el primero en esta campaña para el ariete noruego, tan necesitado de ello y tan necesario para su equipo, mientras la duda sobre su futuro es insistente, incluso de enero en adelante. También su segundo encuentro como titular hasta ahora en este curso, lastrado al inicio por una lesión muscular desde agosto hasta octubre. Dos meses.

Cinco minutos después, en una falta en la esquina del área, fue el turno de Julián Alvarez. A su plena evolución actual, cada vez más cerca de su versión más imponente en el regate, en la asociación o en la visión de juego, le faltaban los goles. Dos a estas alturas son pocos. Tres también lo son, pero apuntan una tendencia inevitable hacia adelante.

Su lanzamiento de falta fue perfecto con la derecha. Superó la barrera, descendió rápido y, por más que el portero se estiró todo lo que pudo, incluso con visible acierto, no le dio para alcanzar el balón antes de la línea. La tecnología avisó al árbitro del gol. Había rebasado la franja que separa la frustración del éxito. Es el valor de cada tanto. El 2-0.

También la resolución del partido. Animado al principio el Viking, con una presión alta que incomodó realmente al Atlético en los primeros compases, el segundo gol ya le pesó demasiado al conjunto noruego, que bastante tuvo con no salir goleado al intermedio, porque Belko se empleó con reflejos y agilidad ante Baena o, de nuevo, Julián Alvarez.

Una volea del capitán Tripic con la derecha advirtió del inconformismo del equipo nórdico al comienzo del segundo tiempo. Nada más allá de un remate fuera. Algo puntual. El partido siempre fue del Atlético, al que le hubiera venido bien, en cualquier caso, algún gol más tal y como se desempata a puntos en este formato de la Liga de Campeones. En el minuto 71, Sorloth abandonó el campo renqueante por un golpe en la rodilla derecha.

2 – Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Kang in (Jonathan David, min. 56), Johnny Cardoso, Koke (Hjulmand, min. 68), Baena (Barrios, min. 46); Julián Alvarez (Giuliano, min. 56) y Sorloth (Rodrigo Mendoza, min. 71).

0 – Viking: Belko; H. Haugen (Fuglestad, min. 76), Stensness, Falchener, Heggheim (Auklend, min. 57); Askildsen (Bell, min. 82), Moi (Cosic, min. 76), Kvia-Egeskog (Christiansen, min. 57); Bjørdal, Botheim y Tripić.

Goles: 1-0, min. 19: Sorloth. 2-0, min. 24: Julián Alvarez.

Árbitro: Erik Lambrechts (Bélgica). Expulsó con roja directa a Falchener, del Viking, en el minuto 90 por derribar como último hombre a Giuliano Simeone. Amonestó con tarjeta amarilla al visitante Stensness (min. 47).

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 63.314 espectadores.