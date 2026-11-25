"No tengo ni idea de lo que he hecho", dijo después de resucitar al Real Madrid. El resto de su partido se explica mejor. Entró al descanso con 0-1, ocupó la mediapunta por delante de Bernardo Silva y Arda Güler y tardó catorce minutos en poner al equipo en ventaja. Después dio a Vinícius el pase del quinto. El sábado, ante el Celta, marcó el empate en su partido número cien de Liga con el Real Madrid. Dos remontadas en tres días, con Bellingham cerca del área cuando el equipo necesitaba un gol.

En enero, cuando todavía dirigía al Benfica, Jose Mourinho aprovechó que Bellingham salía del centro para defender en la izquierda. Ganó 4-2 al Real Madrid de Álvaro Arbeloa. En agosto, contó que pactó con el inglés que dejaría de defender "casi como un segundo lateral izquierdo".

Con Xabi Alonso ya jugó entre líneas y firmó alguna gran noche, como la de su gol de la victoria ante el Juventus (1-0). Con Mourinho, partir por delante de dos centrocampistas se ha convertido en su papel habitual. Tiene menos campo que recorrer para llegar al área y puede presionar donde un robo se convierte enseguida en ocasión.

Tras el 5-1 al PSV, Mourinho lo llamó "el mejor jugador del centro del campo del mundo" y recordó que le pareció "un escándalo" que quedara fuera de los diez primeros del último Balón de Oro. Bellingham fue undécimo en la edición que ganó Harry Kane. En 2023 terminó decimoctavo y recibió el Trofeo Kopa por su temporada en el Borussia Dortmund. Fue tercero en 2024 y vigésimo tercero en 2025. Su único podio llegó tras su mejor curso en el Real Madrid, el de los 23 goles en 42 partidos y los tres títulos de Liga, Liga de Campeones y Supercopa de España.

A los 18 partidos de aquel primer año llevaba 16 goles. Ahora suma siete, cinco en Liga y dos en Europa, y necesita otros dieciséis para igualar su mejor registro. Al ritmo actual, acabaría con 16 si volviera a jugar 42 encuentros. Noviembre ofrece una medida distinta. Cuatro de sus siete tantos llegaron en los últimos cinco partidos, ante el Racing, el AEK, el Celta y el PSV.

Inglaterra vio antes esa mejoría. Bellingham marcó siete goles en el Mundial, récord de un internacional inglés en un gran torneo, con dobletes ante México y Noruega. Esos tantos contaron para el premio de 2026. Este curso lideró la fase de grupos de la Liga de Naciones con seis asistencias y volverá a cruzarse con Noruega en cuartos, el 27 y el 30 de marzo. Si Inglaterra pasa, jugará ante Bélgica o Alemania por un puesto en la final del 13 de junio.

El Real Madrid tiene por delante la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa y la Liga de Campeones. Su primera opción de levantar un trofeo llegará en febrero, en Estambul, con la Real Sociedad como rival en semifinales de la Supercopa. En Europa suma cinco victorias en cinco partidos y tiene el aliciente de una final en el Metropolitano el 5 de junio, ocho días antes de la de la Liga de Naciones.

Kylian Mbappé marcó diez goles en el Mundial, se llevó la Bota de Oro y terminó segundo en octubre, en una temporada sin títulos con el Real Madrid. Kane ganó el premio tras conquistar el triplete nacional con el Bayern. Los títulos cuentan en la votación y, en noviembre, todos los de Bellingham están por jugarse. Su candidatura empieza con una volea ante el PSV. Su recorrido dependerá de cuántos partidos como ese sea capaz de firmar cuando haya una copa al otro lado.