El presidente del Barcelona atendió a los medios de comunicación en Bakú, en las horas previas al encuentro de la Liga de Campeones contra el Sabah, y coincidiendo con el acto de conciliación que reunió este miércoles en los Juzgados de Madrid a representantes legales del club catalán y del máximo dirigente blanco, Florentino Pérez.

El acto de conciliación es el mecanismo previo a la interposición de una querella por el presunto delito de calumnias por las declaraciones que el máximo responsable del club blanco hizo en la rueda de prensa del pasado 12 de mayo y en una entrevista en un medio de comunicación al día siguiente.

En sendas declaraciones públicas, Pérez acusó al Barcelona de "corrupción", de "enriquecer a los árbitros" y de salir "siempre beneficiado" por los colegiados, en alusión al 'caso Negreira'

Fuentes jurídicas confirmaron a EFE que no ha habido conciliación entre los representantes legales de los dos clubes, por lo que ahora el Barcelona decidirá si adopta medidas legales, bien por lo civil, a través de una demanda, o por lo penal, con una querella por injurias.

Desde Bakú, Laporta había expresado sus dudas sobre la eventual rectificación por parte de Pérez: "Veo que en la asamblea siguieron hablando del Barça. Están obsesionados con hablar del Barça. Acabaremos pidiéndoles 'royalties' (derechos de autor) porque están promocionando su imagen a costa del Barça. Sólo saben hablar del Barça. Tendrían que preocuparse de ellos mismos y dejar a los demás en paz".

"El acto de conciliación se hace como paso previo a una querella criminal. Lo que hemos hecho es intentar que rectifiquen. A veces alguien hace unas manifestaciones y puede equivocarse o excederse. Tiene la oportunidad, en un acto de conciliación, de corregirlo y rectificarlo. Si no se hace, quiere decir que hay mala intención y tendremos que continuar con el procedimiento", añadió.

Laporta remarcó que su obligación es "defender los intereses del Barça porque se estaban diciendo unas barbaridades que no eran ciertas, además dichas por el máximo representante de un club, que es quien ha de tener quizás más moderación a la hora de hacer este tipo de manifestaciones".

El conocido como 'caso Negreira' investiga los pagos hechos por el Barcelona durante años a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, a través de sociedades vinculadas a él.

La Fiscalía sospecha que esos pagos, que superaron los siete millones de euros (unos 7,7 millones de dólares al cambio actual) entre 2001 y 2018, pudieron tener como objetivo influir en el estamento arbitral, mientras que el club azulgrana sostiene que correspondían a informes y asesoramiento técnico sobre árbitros.