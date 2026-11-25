La delegación del 'Pincha', con el entrenador Alexander 'Cacique' Medina a la cabeza, partió del centro de entrenamiento de City Bell, en la provincia de Buenos Aires, entre los cánticos y un ambiente festivo organizado por algunas decenas de simpatizantes que encendieron bengalas de humo rojo y blanco y dieron su aliento a los jugadores, quienes cantaron al unísono.

El bus que transportó a Estudiantes hacia el aeropuerto de Ezeiza fue decorado con cuatro Copas Libertadores, correspondientes a los títulos logrados por el club platense en 1968, 1969, 1970 y 2009.

Un vuelo privado aterrizará en el aeropuerto de Carrasco, en Montevideo, y el equipo se alojará en el hotel Hilton Garden Inn, del que saldrá solo para realizar entrenamientos el jueves y el viernes en el complejo deportivo del club Montevideo City Torque.

Medina y el capitán de Estudiantes, Guido Carrillo, participarán el viernes por la tarde de la rueda de prensa previa a la final.

Con plantilla casi completa, la única duda en el equipo argentino reside en Joaquín Correa, atacante que sufrió una lesión muscular hace algunas semanas y atraviesa el final de su recuperación aunque podría formar parte del once inicial ante Palmeiras.

Los uruguayos son mayoría en este Estudiantes finalista: Medina desarrolló la mejor parte de su carrera en el club Nacional, Fernando Muslera fue portero de cuatro mundiales de la 'Celeste' y Thiago Palacios se nacionalizó oriental a pesar de haber nacido en Argentina.

El mediocampista Gabriel Neves es también integrante de la plantilla, pero una grave fractura de muñeca lo apartó de las canchas hasta el final de la temporada.

El 'Pincha' comunicó que una caravana de buses repletos de hinchas partirá en las primeras horas de la mañana del viernes, unos 6.500 en el viaje organizado por el club, aunque se espera que la cifra de rojiblancos en Montevideo sea mucho mayor.

Algunos fanáticos ya se encuentran en la capital uruguaya a la espera del partido definitorio, incluidos Facundo y Fabián, que según dijeron al medio platense Infocielo que partieron en bicicleta hacia Montevideo, a unos 600 kilómetros de distancia.

Para Estudiantes, el rival y el escenario generan una expectativa fuerte de cara al sábado: Palmeiras fue el rival de la primera consagración continental en 1968, y el partido definitorio de aquella Libertadores tuvo lugar en el Centenario.