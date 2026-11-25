El pasado domingo, Lino, exjugador del Atlético de Madrid, marcó su gol número 13 en la temporada de Brasileirão en el encuentro en el que el 'Fla' empató con Palmeiras en São Paulo y selló su triunfo liguero por segunda campaña consecutiva.

Para el director deportivo del club, el dorsal número 16, que además dio nueve asistencias, es "uno de los mejores, si no el mejor" jugador del campeonato brasileño, por lo que cualquier club interesado en contratarle tendrá que desembolsar una cantidad elevada de dinero.

"No hay jugadores intransferibles. En un traspaso siempre hay tres partes implicadas: el jugador y los dos clubes interesados. Lo que puedo garantizar es que solo saldrá por muchísimo, muchísimo dinero", aseguró.

Boto indicó que no puede garantizar la continuidad del extremo de Santo André "entre otras cosas porque tiene una cláusula" de rescisión de 60 millones de euros que tendrían que desembolsar los equipos que quieran hacerse con sus servicios.

Según informaron varios medios, algunos clubes europeos, entre los que se encuentran el Roma de Gian Piero Gasperini y el Everton de David Moyes, estarían interesados en incorporar a sus filas al exfutbolista del Atlético de Madrid.

Esta temporada Lino se convirtió en uno de los máximos ídolos de la afición rojinegra, ya que el delantero atraviesa su mejor momento con la camiseta del Flamengo después de que la campaña pasada generase críticas y dudas dada la elevada cifra que el club pagó al Atlético de Madrid por su transferencia.

Con Lino en pleno auge, Boto aprovechó la entrevista para mencionar la importancia de que la afición tenga paciencia durante el proceso de adaptación de los jugadores, especialmente de aquellos que llegan del extranjero.