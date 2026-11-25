"Conversé con ellos. Es la primera vez que hablo de esto y me da vergüenza decirle no a un país como Italia. Es un gran honor para mí que hayan pensado en invitarme a entrenar a Italia, pero sentí que necesitaba parar. Si hubiesen hablado conmigo años antes probablemente habría aceptado", afirmó en una charla con el exfutbolista Romario en el podcast que tiene el brasileño.

El varias veces campeón como técnico de clubes afirmó que en la conversación sobre el asunto que tuvo en julio pasado con Paolo Maldini, entonces director técnico de la Federación Italiana de Fútbol, dejó claro que su intención era parar.

"Necesitaba de más tiempo conmigo mismo. Fui entrenador por 18 años, entrenando a cada tres días. Llegó un momento en que dije: 'ufa'", explicó.