"Es muy grande (la presión). Y, a veces, en este juego, que es muy difícil, se necesita tiempo. No se trata sólo de llegar hasta aquí. Carlo, Pep, Jürgen (Klopp), Jose (Mourinho)... cualquiera puede venir, hacer un sonido de 'clac, clac', y en dos días, el equipo pentacampeón del mundo vuelve a ser campeón del mundo. A veces se necesita un poco más de tiempo", afirmó Guardiola en el pódcast de Romario, en el que mantiene charlas con diversas personalidades del mundo del fútbol.

Ambos coincidieron en el Barcelona entrenado por Johan Cruyff, conocido como el 'Dream Team', y en el que contribuyeron a un título de Liga (1993-1994) en las dos temporadas que el brasileño vistió la camiseta azulgrana.

El varias veces campeón con clubes como Barcelona, Manchester City y Bayern de Múnich como técnico aseguró que le corresponde a los dirigentes de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) preguntarse si quieren darle más tiempo a Ancelotti.

Ante la insistencia de Romário en que la selección brasileña ni vence ni convence con el italiano como comandante, Guardiola bromeó y le preguntó si no era muy amigo de Carlo.

"No soy su amigo. Soy brasileño. Quiero ver ganar a mi selección, y eso no está pasando. No tengo nada en contra de Carlo, pero no es bueno", respondió el campeón mundial con Brasil en 1994.

El español insistió en que convertir a una selección en campeona es difícil y que el propio Brasil ha perdido más mundiales que los que ha ganado, pero que para que un entrenador tenga resultados hay que darle tiempo.

"En la selección nacional, el tiempo es limitado. Él se adapta a este ritmo más corto. Pero, lo siento, Romário, sería incapaz de dudar de la capacidad de Carlo. Es imposible, porque lo conozco. Es un líder en la gestión del grupo. Dicen que es el número uno. Me he enfrentado a él. Es muy intuitivo e inteligente en la toma de decisiones tácticas. Sabe, como yo: si no ganas, no duras", afirmó.

En la misma entrevista, Guardiola eludió en diferentes ocasiones responder a la pregunta de Romário de si le gustaría asumir el cargo de técnico de la selección brasileña.