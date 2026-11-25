Kounde entra por Eric, Balde por Cancelo, Gavi por Bernal y Gabriel Jesus por Raphinha. Adeyemi jugará en la posición de Lamine Yamal, mientras que Gordon, que no jugó de salida ante el Villarreal, vuelve al equipo inicial.

La alineación del Barça es la siguiente: Joan Garcia; Koundé, De Jong, Gerard Martín, Balde; Pedri, Gavi; Adeyemi, Fermín, Gordon; y Gabriel Jesus.

El Sabah jugará con Pokatilov; Zedadka, Solvet, Erivaldo Almeida, Puchasz; Rakhmonaliev, Lepinjica; Severina, Du Queiroz, Nwachukwu y K. Aliyev.