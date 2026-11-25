El equipo titular del 'Pincha' tiene la particularidad de que sus dos extranjeros más determinantes en el camino hacia la final, el portero Muslera y el atacante Palacios, son nacidos en Argentina pero optaron por representar a Uruguay, país del que es oriundo el entrenador Alexander 'Cacique' Medina.

Un tercer uruguayo, Gabriel Neves, fue importante en la rotación del conjunto platense durante buena parte del año, pero una fractura de muñeca en septiembre lo dejó afuera por el resto de la temporada, aunque será parte de la delegación que viaje a Montevideo. Hasta su lesión había completado 31 partidos, sin goles ni asistencias.

Muslera hizo valer en esta edición de la Libertadores todo el peso de sus 40 años, con actuaciones determinantes en cuartos de final ante Corinthians, pero en especial en las semifinales frente a Flamengo, cuando contuvo los penaltis de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique. A lo largo de la temporada jugó 32 partidos y recibió 14 goles.

Thiago Palacios lleva bien el dorsal 10, ya que es el motor del desequilibrio con sus regates y diagonales desde la derecha del mediocampo. Con 25 años de edad, en este 2026 ha jugado 33 encuentros, con 9 goles anotados y 4 asistencias.

Edwuin Cetré y Miguel Monsalve son los créditos colombianos de Estudiantes.

Nacido en Cali hace 28 años, Cetré ha llegado a su tercera temporada en el club y es una de las piezas de la delantera que Medina suele utilizar como revulsivo en el segundo tiempo. Ha jugado 42 partidos en el año, con 3 goles marcados y 4 asistencias.

Para el joven Monsalve, de 22 años, ha sido el segundo semestre consecutivo con poca participación: arribó en agosto desde Grémio de Porto Alegre porque casi no jugaba, pero en Estudiantes tampoco logró continuidad en el mediocampo con la titularidad de Ezequiel Piovi, Baltasar Rodríguez, Palacios y Alexis Castro. Marcó un gol en cuatro partidos jugados.

Santiago Arzamendia es el representante paraguayo del equipo, aunque una lesión de rodilla a principios del año lo convirtió en el más relegado de los extranjeros en la consideración del entrenador. Solo ha jugado cuatro partidos esta temporada.