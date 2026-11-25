El equipo vasco está necesitado de puntos después de un inicio dubitativo en la competición, con cinco puntos de doce posibles, los mismos que el Crystal Palace, lo que le coloca en la vigésima posición en la fase de liga.

"El de mañana es un gran partido y ganar es necesario si queremos estar arriba", dijo el técnico estadounidense este miércoles en rueda de prensa.

La Real, que probó este miércoles el césped de Selhurst Park antes del partido del jueves, tendrá enfrente a un Palace que suma solo una victoria en los últimos nueve encuentros y que cambió de técnico hace una semana, al despedir a Pierre Sage y fichar a Thomas Frank, quien dirigirá su primer partido en casa.

"Tenemos mucho potencial y los jugadores lo saben. Tenemos que seguir mejorando, controlar los partidos y mantener los buenos resultados", dijo.

La Real se presenta en Londres con una lista de 24 futbolistas en la que destaca la ausencia de Jon Mikel Aramburu, que sufrió un golpe en la cadera el fin de semana en la derrota contra el Racing de Santander, lo que obligará a Pellegrino a elegir entre Luken Beitia, Zubeldia, Fort y Martín para suplir su posición.

El jugador que acompañó a Pellegrino en rueda de prensa fue Mamadou Sarr, un ex del Chelsea, aunque apenas pudo jugar en el club londinense, quien dijo que se está adaptando muy bien al equipo y destacó la importancia del duelo de este jueves.

"Queremos ganarlos todos. Estamos preparados para cualquier tipo de partido que nos planteen", explicó el francés.