En noviembre de 2011, el Real Madrid también goleó en su quinto partido de la Liga de Campeones. Celebró seis tantos frente al Dinamo de Zagreb y llegó a los quince puntos de quince posibles, los mismos que tiene ahora en la máxima competición continental. En Liga, los dos ganaron once de sus primeros trece encuentros. El equipo de hace más de una década, empató en Santander (0-0) y perdió ante el Levante (1-0). El actual cayó ante el Betis (1-0) y el Atlético (2-1). Apenas un punto separa sus arranques ligueros, 34 frente a 33. Los goles cuentan otra historia.

El Real Madrid de 2011-2012 marcó 46 goles en sus primeros trece partidos de Liga, trece más que el actual, y encajó diez, uno menos. Hizo seis goles en Zaragoza, otros seis al Rayo y siete a Osasuna. Solo ganó por la mínima a la Real Sociedad y al Valencia. El de este curso ya lo ha hecho cinco veces, ante el Espanyol, el Elche, el Villarreal, el Barcelona y el Celta.

En Europa, el Real Madrid actual sí ha marcado más, 18 tantos frente a 16. También ha encajado más, ocho, seis más. El equipo del curso 2011-2012 dejó la portería a cero en sus cuatro primeros partidos. El de ahora recibió goles en los cinco y tuvo que remontar en Roma, en Atenas y ante el PSV. En el estreno contra el Inter se puso 2-0 en 23 minutos y terminó defendiendo un 2-1. Valverde, elegido mejor jugador del encuentro, reconoció que Courtois salvó la victoria.

El portero belga también intervino dos veces con 0-0 ante el Leipzig, antes de que Bernardo Silva abriera el marcador al filo del descanso y el Real Madrid acabara ganando 4-1. Contra el Celta evitó el segundo gol visitante antes del empate de Bellingham. Carlos Espí resolvió a cinco minutos del final. Tres días después, el PSV llegó al descanso por delante y se fue del Bernabéu con cinco goles en contra.

Sumadas Liga y Liga de Campeones, los dos equipos ganaron 16 de 18 partidos. El actual Real Madrid se impuso ocho veces por la mínima. El de entonces, tres. Aquel dejó su portería a cero diez veces y este, cuatro. Y si se añade la Supercopa que el Real Madrid de 2011 perdió ante el Barcelona en agosto, su balance era de 16 triunfos, dos empates y dos derrotas en 20 encuentros. El de ahora disputará ese trofeo en febrero.

El Real Madrid actual lleva diez victorias consecutivas desde que perdió en el Metropolitano. A estas alturas, con trece partidos de Liga y cinco de Liga de Campeones disputados, el equipo de 2011 ya encadenaba trece triunfos, nueve en el campeonato y cuatro en Europa. Llegó a quince antes de perder el clásico del Bernabéu. El Real Madrid de ahora ya ganó en Barcelona y mantiene el pleno europeo, pero sigue segundo en Liga, a tres puntos del líder.

Aquel Real Madrid concluyó 2012 con cien puntos y 121 goles en Liga y se quedó a una tanda de penaltis de la final de la Liga de Campeones. El de ahora lleva diez victorias seguidas y ya ha ganado en Barcelona. En el Mou contra Mou, el de hace casi catorce años todavía manda. Ganó tantos partidos como el de ahora a estas alturas y dejó la portería a cero diez veces. Al de ahora le toca sufrir más a menudo y remontar partidos que muchos se han decidido en el último suspiro.