Un gol de penalti de Leandro Paredes y otro del uruguayo Miguel Ángel Merentiel inclinaron la balanza del lado del equipo Xeneize, que en la próxima fase se medirá este domingo con Gimnasia y Esgrima La Plata, que el lunes goleó por 4-2 a Newell’s Old Boys.

Tres días después, este miércoles, Boca Juniors se medirá con afrontará la final de la Copa Argentina contra Platense.

Los otros partidos de los cuartos de final del Torneo Clausura pondrán frente a Instituto contra River Plate, a Vélez Sarsfield con Independiente y a Rosario Central contra Barracas Central.