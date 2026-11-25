Motson, que falleció hace tres años, fue uno de los comentaristas más destacados de la cadena británica BBC y prestó su voz al videojuego de fútbol durante la década de los 90 y los 2000.

La viuda de Motson ha dado permiso a Electronica Arts, la desarrolladora del juego, para que, mediante el uso de grabaciones antiguas y de inteligencia artificial, incluya a partir del próximo 26 de noviembre la voz de Motson de nuevo en el juego, en su edición de 2027.

Según la BBC, la familia de Motson ha recibido un pago por el uso de la voz de su padre, aunque no se ha detallado la cantidad.