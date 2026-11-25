El Atlético sale con Jan Oblak, en la portería: Marcos Llorente, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Kang in Lee, Johnny Cardoso, Koke Resurrección y Álex Baena, en el centro del campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

El Viking, mientras, sale de inicio con Belko; H. Haugen, Stensness, Falchener, Heggheim; Askildsen, Moi, Kvia-Egeskog; Bjørdal, Botheim y Tripić.