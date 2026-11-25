Tras el triunfo, el Atlético suma 7 puntos después de dos victorias, dos derrotas y un empate. EFE.
25 de noviembre de 2026 - 18:55
Sorloth y Julián Alvarez dan la victoria al Atlético (2-0)
Madrid, 25 nov (EFE).- Un gol de Sorloth en el minuto 18 y otro de Julián Alvarez en el 24 le dieron el triunfo al Atlético de Madrid ante el Viking noruego en la quinta jornada de la fase de Liga de la Liga de campeones, disputado en el estadio Metropolitano ante 63.314 espectadores.
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