El caacupeño Diego Máximo “Chino” Martínez dejó una grata impresión en su debut en la Liga de Guatemala. Contribuyó con un tanto de “escorpión”, acción atribuida al Saltarín Rojo paraguayo, Arsenio Erico, en Argentina y que la hizo famosa René Higuita.

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El cordillerano atacante fue clave para el triunfo del Deportivo Marquense sobre Aurora 2-1, por la Liga de Guatemala.

El atacante de 31 años se arrojó en el área en busca de una “palomita”, pero al supera el balón la línea de la cabeza movió sus pies y pudo redireccionar el esférico para marcar.

Apenas consumada la valiosa victoria de los “Los Leones de San Marcos”, la prensa chapina anunció un reclamo (protesta) del Aurora, por la inscripción del punta de lanza guaraní supuestamente de manera irregular, ya que Marquense representaría su tercer club en la temporada 2026, después del Atlético Tembetary y 3 de Noviembre, en la División Intermedia (segunda categoría), de Paraguay.

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La normativa de la FIFA impide a un atleta militar en más de dos instituciones en un mismo ciclo.

Según medios guatemaltecos, la competencia del ascenso paraguayo culminó en octubre y que el atleta esperó el tiempo suficiente para los trámites de trabajo, por lo que en su nuevo club consideran que está plenamente habilitado.