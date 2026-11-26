El futbolista catalán tuvo que ser sustituido por lesión en el minuto 64 del encuentro de la Liga de Campeones que enfrentó este miércoles al Barcelona y al Sabah azerí y que los de Hansi Flick resolvieron con una clara victoria (1-4).

Balde, que ha sido noticia en las últimas semanas por su posible salida en el mercado invernal al ser el jugador de campo con menos minutos de la plantilla, rindió a buen nivel ante un oponente poco exigente y dio una asistencia de gol.

La expedición azulgrana regresó de madrugada de su compromiso en Azerbaiyán y, tras descansar este jueves, volverá este viernes a los entrenamientos para preparar el próximo duelo liguero en el campo del Deportivo.