La prohibición de innovar y contratar fue dictada sobre la eronave Gulfstream Aerospace G-IV (G-IV SP), con matrícula N7DK, correspondiente a los Estados Unidos de América, con número de serie 1260, propiedad de una de las empresas del Grupo Vázquez y que fue utilizada por el presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez Wilson Smith; en el marco del caso Ueno Bank.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia aplicó el cerrojo mediante el Auto Interlocutorio N° 387 de fecha 25 de noviembre de 2026, en el que resalta que la aeronave fue incautada el pasado 15 de noviembre, durante el allanamiento realizado en el hangar de Latitude Aviation S.A., en el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, en Luque.

Lea más: Domínguez pide anular acuerdo, pero Vázquez pagaba hasta pilotos del jet

De acuerdo con el Ministerio Público la aeronave se encuentra registrada a nombre de Aerotrust Services Corp. Trustee, en el marco del contrato de fideicomiso denominado Trust Agreement N7DK, cuya beneficiaria es la firma Match S.A., perteneciente a Diego Sebastián Gómez Arce, procesado y cumpliendo prisión preventiva en el caso Ueno.

Sin embargo, registros oficiales confirman que la aeronave era utilizada constantemente por el titular de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez Wilson Smith, y su familia; así como también por el CEO de Ueno Bank, Miguel Vázquez.

Avión ligado al Grupo Vázquez y Alejandro Domínguez

ABC accedió a una la lista de pasajeros de uno de los viajes realizados por la aeronave ahora incautada, donde figuran Alejandro Domínguez y otros miembros de su familia. Se trata del viaje que realizó el titular de la Conmebol a Estados Unidos, para el Mundial de Fútbol 2026.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Avión incautado tiene licencia a nombre de Conmebol en EE.UU.

A su vez, el vínculo de la aeronave con el caso Ueno está en la figura de Diego Gómez Arce, quien además de haber sido imputado por intervenir como accionista, beneficiario final y presidente del Grupo M SA, se desempeñó como jefe de Plataformas y E-comerce de Ueno Bank, también como director ejecutivo de la firma Hanoi SA (Monchis).

Al aplicar el cerrojo sobre el avión, el juez Rodrigo Estigarribia remitió oficio a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), a fin de que tome razón de la medida cautelar de prohibición de innovar y contratar dispuesta respecto de la aeronave, adopte, dentro del ámbito de sus competencias, las medidas administrativas necesarias para garantizar su cumplimiento en territorio nacional.

Lea más: Video: avión incautado en Luque pertenece al Grupo Vázquez, pero era utilizado por Alejandro Domínguez

Asimismo, la Dinac deberá remitir los antecedentes registrales y administrativos que obren en dicha institución e informar sobre los procedimientos y mecanismos aplicables para comunicar y obtener la anotación de la medida cautelar ante la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos de América.

Bloqueo de otros aviones y yate “Zeus” de Miguel Vázquez

Mediante el A.I N° 387 del 25 de noviembre el juez Rodrigo Estigarribia también aplicó cerrojo sobre el avión Beechcraft King Air 300, año 1984, con matrícula ZP-DZA, número de serie FA-27, registrada a nombre de Ueno Bank S.A.; y la aeronave Beechcraft B55, año 1979, matrícula ZP-TLG, número de serie TC-2122, registrada a nombre de Grupo Vázquez S.A.E.

Dichas aeronaves fueron incautadas en sucesivos allanamientos realizados el viernes 6 de noviembre pasado, en la ciudad de Luque, por los fiscales Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos y Lavado de Dinero; Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.

Lea más: Domínguez busca apartarse del Grupo Vázquez con US$ 750.000

La prohibición de innovar y contratar también fue aplicado sobre la embarcación tipo yate, marca Azimut, denominada “Zeus”, incautada en la ciudad de San Juan del Paraná, departamento de Itapúa; y posteriormente trasladada al Puerto de Asunción.

En dicho lugar la embarcación permanece amarrada en el muelle de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), bajo custodia de la Prefectura General Naval, para su posterior entrega a la Secretaria Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). La resolución judicial resalta que la titularidad del yate está “pendiente de determinación”.

Fiscalía debe sustentar incautación de aviones

En la última parte de su resolución el juez de Garantías Rodrigo Estigarribia requiere al Ministerio Público que, en el plazo de 48 horas, amplíe y aclare el informe presentado respecto de los siguientes puntos: