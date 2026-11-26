El nombramiento de Beatriz Álvarez, que preside la Liga F (máxima categoría del fútbol femenino en España) desde mayo de 2022 y fue reelegida el pasado abril, fue aprobado por unanimidad en la 53.ª Asamblea General de las ligas continentales celebrada de forma telemática, según informaron estas en un comunicado.

"Este nombramiento representa un paso importante para reforzar la representación del fútbol femenino nacional dentro de las estructuras de toma de decisiones de 'European Leagues', garantizando que las perspectivas e intereses de las ligas femeninas tengan voz formal al más alto nivel de la organización", afirmó el colectivo de ligas.

Según estas, "la medida se basa en la expansión progresiva de los miembros y las estructuras de gobernanza de 'European Leagues' para incluir ligas profesionales femeninas de toda Europa, lo que refleja el compromiso de la organización de representar y apoyar el desarrollo sostenible de todo el panorama del fútbol nacional".

Beatriz Álvarez consideró un "gran honor" su nombramiento y mostró su disposición "a trabajar estrechamente para asegurar que las ligas femeninas tengan una voz firme a la hora de dar forma al futuro de este deporte".

"El fútbol femenino se encuentra en una etapa apasionante de su desarrollo, y tenemos la responsabilidad colectiva de consolidar sus avances, afrontar los retos futuros y crear un futuro sostenible que beneficie a jugadoras, aficionados, clubes e inversores", añadió.

Las Ligas Europeas presentaron el 22 de julio de 2025 su plataforma de ligas femeninas, como pieza clave en la defensa de los intereses de sus miembros y principal órgano de representación en todos los asuntos de interés común del colectivo.

La Asamblea celebrada hoy también aprobó por unanimidad la solicitud de adhesión de la liga femenina noruega, 'Toppfotball Kvinner', y aprobó las cuentas de la organización para 2025/26 y el presupuesto para 2026/27.

El presidente de las Ligas Europeas, Claudius Schäfer, destacó el trabajo del colectivo "para apoyar el desarrollo del fútbol nacional y salvaguardar su posición fundamental dentro del ecosistema futbolístico general" y dio la bienvenida a la liga femenina noruega y a Beatriz Álvarez como integrante de la directiva.

"Su experiencia y conocimientos ayudarán a garantizar que las perspectivas e intereses de las ligas femeninas estén representados al más alto nivel mientras seguimos trabajando con nuestros socios para apoyar el desarrollo sostenible del fútbol femenino en toda Europa", dijo en nombre de la asociación que reúne a 15 ligas femeninas y 39 masculinas, en representación de más de 1.320 clubes de toda Europa.