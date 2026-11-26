A pesar del cansancio que acumula por estar en carrera en varias competencias a la vez, Boca Juniors fue claramente superior a la Lepra mendocina, Independiente Rivadavia, y pudo haber goleado en la que fue su octava victoria en fila, esta vez por 2-0, por los octavos de final del torneo Clausura argentino.

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En el cotejo que completó los octavos del campeonato argentino, el Xeneize abrió la cuenta mediante el capitán Leandro Paredes (18 minutos), que convirtió de penal tras una mano sancionada dentro del área mendocina. El uruguayo Miguel Merentiel (52’) aumentó distancias en el arranque del segundo tiempo, al empujar a la red un centro de su compatriota Leandro Lozano, una de las figuras de la noche.

La noche para Boca, que tuvo a un Paredes estelar llevando la batuta, no fue del todo dulce. Aunque el delantero paraguayo Adam Bareiro entró en el segundo tiempo y jugó varios minutos tras recuperarse de una lesión, perdió por molestias físicas a los volantes Milton Delgado y al chileno Williams Alarcón, que dejó la cancha entre lágrimas.

Boca, que sólo perdió uno de sus últimos 26 partidos en todas las competencias, se enfrentará en los cuartos de final con Gimnasia La Plata, que viene de eliminar a Newell’s Old Boys (4-2).

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“Venimos de dos títulos, tenemos otra final por delante. Este equipo ya se puso el chip, sabe lo que quiere, sabe competir y está a la altura”, destacó Paredes.

“Tenemos un grupo muy bueno, de jugadores con experiencia y de jóvenes que tienen ganas de crecer, y ojalá sigamos por este camino. Nos propusimos pelear en todas las competencias y así lo haremos hasta el final”, remarcó el capitán de Boca.

El Xeneize se acerca a fin de año con altas expectativas. Ya se consagró ganador de la Tabla Anual, obtuvo la Copa Sudamericana al ganarle a Atlético Mineiro (2-0) en Barranquilla y puede sumar más trofeos.

El 2 de diciembre jugará la final de la Copa Argentina contra Platense, mientras que en el Clausura está a tres partidos del título.

Después del partido, Boca celebró con su hinchada la obtención de la Copa Sudamericana por tercera vez en su historia, en otra noche de fiesta.

En Independiente Rivadavia jugaron los paraguayos Alex Arce (capitán) e Iván Villalba, no así José Ignacio Florentín, por suspensión.

Los cuartos de final

Sábado 28

Vélez Sarsfield-Independiente

Instituto de Córdoba-River Plate

Domingo 29

Rosario Central-Barracas Central

Boca Juniors-Gimnasia de La Plata