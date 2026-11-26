En un video en sus redes sociales, Paz indicó que esos recursos serán "para la remodelación y todos los cambios que hay que hacer" en ese escenario deportivo, situado en la ciudad oriental de Santa Cruz, para que Bolivia cuente con un estadio "de primer nivel".

De este modo, el mandatario ratificó un acuerdo firmado a mediados de septiembre con el gobernador departamental de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, quien entonces afirmó que el convenio sirve para "asegurar" que Bolivia acoja la final de la competición continental.

Santa Cruz, la ciudad más poblada de Bolivia y considerada el motor económico del país, tenía que acoger la final de la Sudamericana en 2025, pero la perdió porque los trabajos de refacción en el estadio 'Tahuichi' Aguilera estaban fuera de tiempo.

Ante esto, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) decidió postular al país como sede del último partido del certamen en 2027.

Con miras a la final de 2025, el entonces Gobierno de Luis Arce (2020-2025) anunció en marzo de ese año una inversión de 44,2 millones de bolivianos (6,3 millones de dólares al tipo de cambio de esa época) para las obras en el estadio.

En una primera fase se avanzó en la remodelación de las dos principales tribunas y su techado parcial, ampliaciones en los palcos y el túnel para el ingreso de los equipos al campo, obras a cargo de los gobiernos nacional y departamental.

La Conmebol, que apoyó con el cambio del césped y del sistema de iluminación, constató en septiembre de 2025 "un avance físico real" del 26,3 %, por lo que el partido único por el título, que disputaron el argentino Lanús y el brasilreño Atlético Mineiro, se trasladó a Asunción, la capital paraguaya.

Ahora está previsto que el Ramón 'Tahuichi' Aguilera cierre sus puertas en enero para completar su remodelación, que incluye obras en las bancas de suplentes, cabinas de transmisión y dos tribunas, para que esté habilitado para la final prevista para el 20 de noviembre del próximo año.

Situado a unos 429 metros de altitud y con una capacidad para 38.000 espectadores, el 'Tahuichi' es el segundo mayor estadio de Bolivia, tras el Hernando Siles de La Paz, a 3.600 metros sobre el nivel del mar.