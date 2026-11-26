Un resultado que dejaba a los rossoneri, que no pudieron contar en la capital griega con el lesionado Luka Modric, al borde de una eliminación en una competición en la que por nombre y palmarés el Milan partía como uno de los máximos candidatos al título.

Todo un batacazo del que se encargó de rescatar a los del portugués Ruben Amorim el extremo inglés Omari Hutchinson, que lideró la remontada del equipo lombardo con un sensacional gol y dos no menos sobresalientes asistencias.

Si el Milan salvó una pelota de partido en su visita al Georgios Karaiskakis, el Bournemouth inglés dio un paso de gigante para lograr la clasificación directa para los octavos de final, tras doblegar por 1-2 al Celta de Vigo.

De nada le valió al conjunto español, que cada vez tiene más complicada su continuidad en el torneo, adelantarse a los diecinueve minutos en el marcador con un gran tanto del veterano Iago Aspas, que a sus 39 años, sigue destilando talento en cada una de sus acciones.

Un panorama que pareció esclarecerse todavía más para el equipo gallego cuando cuatro minutos más tarde, en el veintitrés, expulsó con tarjeta roja directa al defensa visitante Bafodé Diakité.

Pero ni así pudo defender su ventaja el Celta, que se vio superado en la segunda mitad por un Bournemouth que dio la vuelta al tanteador con los goles del uruguayo Álvaro Rodríguez, exjugador del Real Madrid, y del brasileño Rayan.

Reacción que permitió al Bournemouth, que cuenta por victorias sus encuentros en la Liga Europa, afianzarse en la primera plaza de la clasificación con dos puntos de ventaja sobre el Juventus, que se aupó a la segunda plaza tras imponerse por 4-1 al Omonia.

Un contundente triunfo no exento de sufrimiento para el conjunto italiano, que al cuarto de hora de juego marchaba por detrás en el marcador (0-1) tras verse sorprendido por el equipo chipriota en un saque de esquina.

No tardaron, sin embargo, en reaccionar los de Luciano Spalletti, que antes de llegar al descanso ya habían reconducido la situación (1-2) con los goles de Andrea Cambiaso, que estableció la igualada con un espectacular zapatazo desde fuera del área, y del joven delantero Jeff Ekhator.

Un resultado que se encargaron de redondear para los bianconeri el portugués Francisco Conceiçao, que cambió su papel asistente por el de goleador, y el marfileño Jeremie Boga, que estableció en el setenta y dos el definitivo 1-4 que permite al Juventus seguir invicto.

Una condición que no pudo conservar el Benfica, que encajó su primera derrota en la competición, tras caer este jueves por un contundente 4-0 ante un Viktoria Pilsen checo que hasta ahora sólo había sido capaz de ganar al modesto Lillestrom noruego.

"No hay partidos fáciles. Subestimamos al rival y eso se notó en el partido", reconoció el centrocampista portugués Joao Palhinha, uno de los nueve jugadores que se cayó del once inicial con relación al equipo que se impuso el pasado domingo por 1-3 al Torrense en la Copa de Portugal.

Rotaciones que no pudieron salir peor al conjunto encarnado que ya en la primera mitad había encajado los mismos goles, tres, que en las cuatro primeras jornadas de la Liga Europa.

Tropiezo que no impedirá al Benfica, quinto clasificado, seguir firmemente asentado en una de los ocho primeras plazas que dan acceso directo a los octavos de final a las que ya mira de cerca el Crystal Palace, vigente campeón de la Liga Conferencia, tras vencer por 2-1 a la Real Sociedad.

El conjunto español, que se puso en ventaja a los sesenta y seis minutos con un gol del central senegalés Mamadou Sarr, no pudo superar la expulsión de Jon Martín, que vio la segunda cartulina amarilla seis minutos más tarde por un agarrón en el interior del área al francés Jean-Philippe Mateta.

Una acción que dio origen al penalti que permitió al Palace igualar una contienda que acabó cayendo del lado inglés gracias a un gol de Dwight McNei a ocho minutos del tiempo reglamentario.

Peor le fue al tercer represente inglés, el Sunderland, que no pudo pasar en casa del empate (1-1) con el Jagiellonia polaco, pese a adelantarse en el tanteador con un gol del ucraniano Timut Tuterov en el arranque de la segunda mitad.

Más sorprendente todavía fue la igualada (0-0) del Olympique de Lyon, que no pudo vencer en casa al Lillestrom noruego en un encuentro en el que el conjunto francés careció de la lucidez necesaria en ataque para generar claras ocasiones de gol.

Tampoco se mostró mucho más brillante el Marsella, que poco a poco va recuperando plazas en la clasificación tras encadenar su segunda victoria consecutiva al imponerse este jueves por 1-0 al Levski Sofía con un gol del argelino Amine Gouiri, que desperdició otra pena máxima en la segunda mitad.