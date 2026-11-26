El equipo de José Mourinho vuelve a la Liga después de empatar con el Celta en el Bernabéu en la última jornada, un resultado que dejó al Real Madrid segundo, a tres puntos del Barcelona. Ante el Alavés cerrará una serie de tres encuentros consecutivos en casa, donde el martes levantó el 0-1 con el que el PSV llegó al descanso.

Los titulares frente al conjunto neerlandés siguieron un plan específico con trabajo sobre el césped y en el interior de las instalaciones de la Ciudad Real Madrid. El resto de la plantilla pasó por el gimnasio y completó trabajo táctico y distintos ejercicios con balón, según informó la entidad madridista.

La reacción ante el PSV comenzó con el gol del empate de Fede Valverde y tuvo a Bellingham y Güle como protagonistas de la reacción blanca. La posición del turco es una de las incógnitas del once ante el Alavés. Si Mourinho mantiene a Güler de mediocentro y a Bellingham por delante, Vinícius y Diomande pueden compartir ataque. Si el técnico desplaza al turco a la derecha, los dos extremos competirían por una plaza.