El preparador albiazul compareció en sala de prensa antes de visitar al Real Madrid, en partido correspondiente a la 14.ª fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española) y desveló que recientemente ha leído la autobiografía del reconocido preparador de la NBA, quien como el portugués ha superado los tiempos.

“El fútbol ha cambiado tácticamente, físicamente, ofensivamente y defensivamente, y Mourinho sigue siendo competitivo con sus equipos”, consideró Quique Sánchez Flores, que tuvo buenas palabras para el entrenador del equipo blanco. “Le tengo mucho cariño”, subrayó.

“Es un entrenador adaptable a las tendencias, a las modas de los sistemas, las tácticas y el progreso que tiene el propio fútbol, y eso le da la importancia y el nivel que tiene”, opinó.

“Tenemos que ser un equipo que conceda poco porque nos querrá encontrar las rendijas del sistema, nos va a intentar dominar y tiene muchas herramientas”, avisó el técnico madrileño, que puso el foco en “no dejar correr al rival” porque si lo hacen “es un peligro”.

Sabe que se medirán a un equipo “fuerte y dominante y superior en lo físico y/o técnico”, por lo que deben “intentar estar dentro de partido el mayor tiempo posible”.

Quique Sánchez Flores se mostró convencido de que lo que hicieron ante el Deportivo la pasada jornada les vale “todo” y aunque desveló que le tienta ir a por un planteamiento defensivo, prefiere repetir su planteamiento.

“Recuperar pronto, ser agresivos y tener intensidad te vale para todo el tiempo, pero lo que no sirve siempre es dejar unos espacios u otros en función del rival”, manifestó.

A pesar de que llega una fase ante rivales directos, prefirió centrarse en el próximo partido. “Cada partido es como cada plato, con un sabor diferente y este va a tener otros ingredientes”, explicó.

“Hay posibilidades”, aseguró Sánchez Flores sobre una potencial victoria del conjunto babazorro ante el Real Madrid.