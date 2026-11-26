El encuentro de cuartos de final se disputará en el Texas Health Mansfield Stadium, en Mansfield (Texas). La selección dirigida por Emma Hayes peleará por avanzar a las semifinales y asegurar una de las cuatro plazas directas para la Copa del Mundo.

La entrenadora contará con una convocatoria de 23 futbolistas que mezcla experiencia y juventud. La principal novedad es la incorporación de Shaw después de que Rodman fuera descartada por una lesión leve en la cadera sufrida en la final de la Liga Nacional de Fútbol Femenino (NWSL) del pasado 21 de noviembre.

Shaw, de 21 años, regresará a Texas, su estado natal, para disputar la competición. La delantera del Gotham FC lleva 37 partidos internacionales y diez goles con la selección estadounidense.

Shaw debutó con la selección absoluta en octubre de 2023 en un doble enfrentamiento con Colombia, a los 18 años, y marcó su primer gol internacional tres días después, en su segunda aparición.

En 2024 fue elegida como mejor jugadora de la Copa Oro W de la Concacaf y formó parte del equipo que conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París. Seis de sus diez tantos con la selección llegaron en sus cinco primeras titularidades, incluidos dos ante Argentina en ese torneo continental.

La lista también incluye a Ashley Sanchez, que llega tras una temporada histórica en la NWSL, en la que anotó 20 goles en 30 partidos e igualó el récord de tantos en una misma campaña, según los datos facilitados por la federación estadounidense.

El Campeonato W de la Concacaf también pondrá en juego tres plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, además de la que Estados Unidos ya tiene asegurada como anfitrión.

Las semifinales se disputarán el 1 de diciembre, también en Mansfield, y la competición culminará el día 5 con la final en el Shell Energy Stadium de Houston.

El Salvador, número 78 del ranking FIFA y noveno de la Concacaf, dirigido por Erick Acuña, nunca ha jugado un Mundial y se enfrenta a Estados Unidos por primera vez en su historia.

Estados Unidos: Claudia Dickey; Emily Fox, Tierna Davidson, Tara Rudd, Gisele Thompson; Sam Coffey, Lindsey Heaps, Rose Lavelle; Mallory Swanson, Sophia Wilson, Ashley Sanchez.

El Salvador: Idalia Serrano; Juana Plata, Vasthy Delgado, Elaily Hernández, Andrea Amaya; Alejandra Morales, Danielle Fuentes, Samantha Fisher, Maggie Segovia; Yoselyn López, Brenda Cerén.

Estadio: Texas Health Mansfield Stadium, Mansfield (Texas).

Hora: 20.30 ET local (01.30 GMT del sábado).