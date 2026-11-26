El jugador dijo que no existe una fórmula para superar al conjunto madrileño, pero incidió en que el Elche debe afrontar el partido con sus armas y repetir las actuaciones ante Valencia y Betis, a pesar de que no logró puntuar en ambos partidos.

“Debemos tener esa esencia que nos identifica y que estamos marcando durante esta parte del torneo”, incidió Redondo, quien dijo sentirse “muy cómodo” en su nuevo rol de defensa central.

“Cuando juegas como mediocentro estás constantemente en situaciones de partido que son las mismas que de central, por lo que eso hace más fácil la adaptación”, explicó el argentino, que negó que el equipo sienta presión por ocupar plaza de descenso.

“Venimos haciendo las cosas bien en los últimos partidos y hay que seguir por este camino”, aseguró Redondo, que responsabilizó al calendario de los pobres números del Elche como local.

“Hemos jugado en casa ante Barça, Real Madrid o Betis”, recordó el argentino, que rechazó que su suplencia el pasado año fuera por falta de adaptación al fútbol español.

“Llegué bien después de jugar durante un año y medio todos los partidos. Fue una cuestión de gustos. El técnico es el que decide qué jugador le puede ayudar más a ganar”, subrayó.

Redondo consideró un “prejuicio” que los jugadores sudamericanos necesiten mayor tiempo de adaptación a una competición como la española, ya que defendió que el fútbol “es igual en todos lados”.

El jugador sudamericano rechazó cambiar de estilo para mejorar los resultados, ya que afirmó que “la justicia no sirve en el fútbol”.

“No ganamos en partidos que merecimos ganar y en otros que no estuvimos tan bien, sumamos. El equipo tiene que seguir por este camino, el de ser protagonista cuando se puede, y tener la portería a cero, que fuera de casa nos da resultados”, puntualizó.

Por último, restó importancia a los problemas de definición del equipo ilicitano. “Lo importante es que estamos haciendo ocasiones”, finalizó.