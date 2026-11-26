Este miércoles, Carlos Guevara asistió al 'fan zone' ubicado sobre la rambla de la capital uruguaya y junto a su esposa, sus hijos y su nieto, y allí contó a la Agencia EFE que fueron ellos quienes lo llevaron a Montevideo.

"Hace un rato me hicieron una entrevista y me emocioné muchísimo, porque recordé cuando Estudiantes salió por primera vez campeón de América en el Centenario, con gol de la 'Bruja' Verón", dijo.

"Me quedó grabado en el corazón y en la memoria ver campeón a Estudiantes (...) Yo era muy chico, 15 o 16 años tendría. Yo perdí a mi madre cuando era muy chico y me trajo un vecino. No me imaginé jamás que mi mamá me iba a dejar venir. Todo emoción. Ver jugar a ese equipos", añadió.

Guevara no olvida detalle de aquel partido y de memoria recitó el once que el 16 de mayo de 1968 venció por 2-0 al brasileño Palmeiras, al que el 'Pincha' enfrentará nuevamente en esta oportunidad.

Alberto Poletti, Ramón Aguirre Suárez, Raúl Madero, Oscar Malbernat; Carlos Pachamé, José Hugo Medina, Carlos Salvador Bilardo; Eduardo Flores, Felipe Ribaudo, Marcos Conigliaro y Juan Ramón Verón fueron los elegidos de Osvaldo Zubeldía.

Tras imponerse por 2-1 en La Plata y caer por 3-1 en São Paulo, Estudiantes ganó en Montevideo con anotaciones de Ribaudo y Verón, a quien Guevara recuerda somo un "ídolo total".

Luego, el 'Pincha' ganó la Copa Libertadores en 1969 al imponerse al uruguayo Nacional y la de 1970 tras vencer al también uruguayo Peñarol.

Consultado sobre el significado de estar en otra final, Guevara dice que es "algo inexplicable".

Este sábado, Estudiantes se enfrentará a Palmeiras desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el histórico estadio Centenario de Montevideo y se espera allí la presencia de miles de argentinos que llegarán para alentar al equipo.