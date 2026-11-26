"Desde luego estos últimos años Panamá ha hecho cosas importantes, como estar en el pasado Mundial", afirmó Casillas durante su visita a Panamá, con motivo de la renovación de la alianza hasta 2030 de la marca deportiva Reebok con la Federación Panameña de Fútbol (FPF).

Al evocar sus vínculos con Panamá, Casillas recordó al delantero Julio César Dely Valdés y lo que le tocó "sufrir" al enfrentarse al Málaga: "Era un jugador excepcional".

Asimismo, destacó la figura de Rommel Fernández, el futbolista panameño que abrió las puertas de Europa a muchos futbolistas del istmo.

"Creo que esos jugadores deben atraer a las siguientes generaciones", expresó el exguardameta del Real Madrid.

Casillas mencionó a jóvenes como Kadir Barría, que juega en Brasil, y Josué Vergara, conocido como ‘Yayita’, quien se encuentra en Bélgica, como ejemplos de futbolistas que pueden dar el salto a ligas más competitivas y abrirse camino en Europa.

"Es bueno que haya jugadores o chavales que quieran seguir practicando el fútbol, que tengan referencia de épocas pasadas y, por qué no, poner el nombre de Panamá en el mapa", expresó.

El exinternacional español consideró que estos futbolistas son "embajadores del país" y valoró que sirvan de inspiración para que las próximas generaciones continúen desarrollando la práctica del fútbol.

El campeón del mundo en Sudáfrica 2010 destacó el esfuerzo que se realiza en el país para impulsar el deporte y expresó su confianza en que ese trabajo se traduzca en un futuro prometedor.

"Contento de poder volver aquí a Panamá, de ver cómo crecen las uniones, los esfuerzos, el trabajo para que pueda dar un gran futuro a los futbolistas", señaló el exarquero, quien también se mostró convencido de que el país podrá estar presente en las próximas competiciones internacionales.

El regreso de Casillas a Panamá también estuvo marcado por los recuerdos de su anterior visita, hace catorce años, cuando España, recién coronada campeona mundial en Sudáfrica 2010 y de la Eurocopa 2012, disputó un amistoso ante la selección panameña en el estadio Rommel Fernández, el 14 de noviembre de ese año.

La Roja se impuso por 5-1 en un encuentro que conmemoró el quinto centenario del descubrimiento del Mar del Sur y que dejó recuerdos positivos en el exguardameta.

"Los recuerdos que tengo son muy buenos, sobre todo del buen ambiente que se vive aquí", dijo Casillas, quien recordó también el calor y la humedad del país centroamericano, condiciones que, según señaló, siguen siendo similares a las de aquella época.

Casillas confió en que la buena acogida que recibió junto con la selección española en ese entonces sea un augurio favorable para las próximas citas de la Eurocopa y la Copa del Mundo de la Roja.