Transcurridos veinticinco minutos de juego y con empate a cero en el marcador, el colegiado del partido, el danés Morten Krogh, ordenó que los jugadores de ambos conjuntos abandonaran el campo por incidentes en la grada entre aficionados turcos y las fuerzas de seguridad.

El choque volvió a reanudarse tras calmarse la situación en el Batumi Stadium.