Interrumpido durante 20 minutos el Besiktas-Hapoel Beer-Sheva por incidentes en la grada
Madrid, 26 nov (EFE).- El encuentro entre el Besiktas turco y el Hapoel Beer-Sheva israelí, correspondiente a la quinta jornada de la Liga Europa, que se disputa en la ciudad georgiana de Batumi, tuvo que ser interrumpido durante unos veinte minutos por incidentes en la grada.
Transcurridos veinticinco minutos de juego y con empate a cero en el marcador, el colegiado del partido, el danés Morten Krogh, ordenó que los jugadores de ambos conjuntos abandonaran el campo por incidentes en la grada entre aficionados turcos y las fuerzas de seguridad.
El choque volvió a reanudarse tras calmarse la situación en el Batumi Stadium.