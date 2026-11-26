La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció este jueves que la iniciativa se enmarca en el convenio firmado con IFEMA MADRID, para visibilizar las fortalezas de España y la capital en la organización y celebración de grances acontecimientos deportivos internacionales.

El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, calificó el acuerdo como "estratégico" y "muy beneficioso para los intereses de ambas entidades, pero también para toda la sociedad y para la promoción" del país.

"La Federación Española de Fútbol representa este deporte con la mejor carta de presentación posible, las selecciones campeonas del mundo en un hecho histórico sin precedentes que, además, ha logrado proyectar la mejor imagen de España a nivel mundial", dijo.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de IFEMA Madrid, José Vicente de los Mozos, destacó "el compromiso" de ambas instituciones de "trabajar en la identificación de acciones vinculadas al desarrollo y promoción de competiciones que han demostrado su capacidad para convertirse en una potente herramienta de dinamización de la economía y el turismo, así como de la imagen de marca del país, caso de la Fórmula Uno o la Copa Mundial de la FIFA 2030".

Además de la participación junto al Gran Premio de España de Fórmula Uno en FITUR 2027, la RFEF facilitará la visibilidad de esta cita en sus competiciones y eventos, especialmente los vinculados al Mundial 2030 -que organizarán España, Portugal y Marruecos, con Uruguay, Argentina y Paraguay como subsedes- y a todas sus selecciones.

El recientemente proclamado campeón del mundo de F1, el italiano Kimi Antonelli, fue el primer ganador en el trazado madrileño inaugurado este 2026.