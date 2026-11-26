1 punto de 18 posibles ha sumado el Elche en su estadio, a la espera este sábado del Atlético de Madrid.

1 gol del Celta en las últimas 4 jornadas de Liga, antes de recibir este domingo al Villarreal en Balaídos.

2 puntos de 21 ha logrado tan sólo el Valencia en Mestalla, donde recibe este domingo a Osasuna.

3 victorias en las últimas 4 jornadas del Racing, que abre este viernes la jornada frente al Levante en Valencia.

4 victorias, 4 empates y 4 derrotas es el balance en 12 jornadas del Athletic Club, que se desplaza este sábado a Málaga.

5 triunfos consecutivos como visitante del Atlético de Madrid, que no atravesaba una racha así fuera de casa en LaLiga EA Sports desde que fue campeón en 2020-2021. Este sábado se desplaza al Martínez Valero de Elche.

6 victorias seguidas en LaLiga EA Sports del Real Madrid, que recibe este sábado al Alavés en el Bernabéu, a 3 puntos de distancia del liderato del Barcelona.

8 goles a favor y 7 en contra de la Real Sociedad en su campo, en el que recibe el domingo al Sevilla.

13 goles en 24 partidos marcó Pierre Emerick Aubameyang entre enero y junio de 2022 en el Barcelona, con el que se reencuentra este domingo con el Deportivo de A Coruña en Riazor.

133 días llevará sin ganar el Espanyol en su estadio cuando salte al campo para recibir al Getafe este lunes.