Lleva el Levante cuatro partidos seguidos sin conocer la victoria y a punto estuvo de perder el pasado lunes ante el Elche en casa. Empató en el 88 con un gol de Requena y con 12 empieza la jornada fuera de la zona de descenso pero con los mismos puntos que el antepenúltimo de la tabla de Primera División

El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene las bajas de Manu Sánchez, que se rompió el ligamento cruzado de la rodilla izquierda el pasado lunes, y de Jeremy Toljan, que también se lesionó ante el Elche, aunque en su caso se trata de una lesión muscular en la pierna derecha.

Tampoco podrá jugar el delantero serbio Petar Ratkov, aquejado de unas molestias que le impidieron entrenarse con el equipo en la víspera del encuentro, según desveló Castro en la rueda de prensa previa.

En principio, entrarán en el once inicial Nacho Pérez y Marc Santos en los costados diestro e izquierdo, respectivamente, de la zaga del Levante. Mandi y Dela, si no hay problemas de última hora, serán de nuevo los centrales titulares.

No parece, pese al mal momento de forma del equipo, que Castro vaya a hacer muchos más cambios en el once. En todo caso, el delantero Etta Eyong podría tener un hueco, si Castro prescinde bien de un interior como Thiago o sacrifica un centrocampista como Oriol para cambiar el sistema y jugar con dos puntas.

El Racing de Santander llegará a Valencia en el mejor momento de la temporada para los cántabros, tras sumar sus primeros puntos a domicilio con la victoria en Málaga y batir a un rival que juega competición europea como la Real Sociedad.

Se presenta como séptimo clasificado, mejor posición del club en Primera desde la última jornada de la temporada 2007/08, cuando el equipo, entonces dirigido por Marcelino García, logró el sexto puesto y una histórica clasificación para la Copa de la UEFA.

Seguirá como su referente el delantero marroquí Yassir Zabiri, quien llega tras anotar un doblete ante la Real Sociedad y suma 11 tantos en LaLiga Ea Sports, sólo superado en la tabla de goleadores por Raphinha y Kylian Mbappé. Asimismo, el extremo Iker Luque llega en estado de gracia tras dos buenas actuaciones como titular.

José Alberto López reinventó a Pablo Ramón como lateral derecho tras la lesión de Álvaro Mantilla, lo que ha dejado hueco para Pedro Felipe como central titular. Los dos, junto a los ya fijos Jeanuel Belocian y Jorge Salinas, tendrán la tarea de reducir los goles en contra del equipo más goleado de la categoría.

Por su parte, Sergio Canales ya ocupa una posición mas cercana a la base de la jugada, desde donde comandará el juego verdiblanco.

El técnico asturiano no podrá contar con Andrés Martín, que sigue recuperándose de una rotura de fibras en los isquiotibiales de su muslo izquierdo, ni Maguette Gueye, que sufre la misma lesión en la pierna derecha. Se suman a la ausencia de Álvaro Mantilla, que no jugará ya esta temporada por una rotura del ligamento cruzado.

Levante: Ryan; Nacho Pérez, Dela, Mandi, Marc Santos, Rey, Olasa, Dani Requena, Brugué, Thiago o Iván Romero y Etta.

Racing de Santander: Agirrezabala; Pablo Ramón, Pedro, Belocian, Salinas; Luque, Canales, Prati, Iván Martín, Íñigo Vicente; Zabiri