En el Parque Alfredo Víctor Viera de la capital uruguaya, la Celeste se adelantó apenas comenzado el encuentro con un potente disparo lejano de Vicente Sánchez.

El exfutbolista del Schalke 04 alemán y del Toluca mexicano jugó dos ediciones de la Copa América con Uruguay y varios encuentros de eliminatorias.

Poco después de comenzada la primera parte, el paraguayo Paulo César da Silva reemplazó al campeón mundial Ruggeri, quien antes de salir del campo se abrazó con el 'Loco' Abreu. El argentino y el uruguayo fueron compañeros en San Lorenzo.

Mientras tanto, antes de que el primer tiempo llegara a su final, Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, ingresó al campo con el número 10 en su camiseta.

En el segundo tiempo, Uruguay amplió su ventaja por intermedio de Gonzalo Vargas, ante un equipo que también tuvo en el campo a Ricardo 'Mono' Tavarelli, Jonathan Maidana, Leonel Vangioni, Sergio Orteman y Alejandro 'Chori' Domínguez.

El exdelantero de Mónaco también marcó el tercero con una gran volea que dejó sin opciones al portero rival.

Vargas jugó diez partidos con Uruguay entre 2002 y 2007, anotó tres goles y formó parte de la plantilla que disputó la Copa América de Venezuela en 2007.

El descuento de las leyendas de Conmebol lo marcó con un potente disparo el 'Chori' Domínguez, campeón mundial sub-20 con Argentina en 2001 e ídolo de River Plate.

Finalmente, a poco de que el partido se terminara, una gran jugada entre Nicolás Lodeiro y Abreu acabó en gol del 'Loco', campeón de América y dos veces mundialista con la Celeste.

De esta forma, las leyendas de Uruguay se impusieron por 4-1 a las de Conmebol en un juego que formó parte de las diferentes actividades que se están llevando a cabo en Montevideo por la final de la Copa Libertadores.

Este sábado, el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes se enfrentarán desde las 17:00 hora local (20:00 GMT) en el estadio Centenario.