Con el brasileño Palmeiras y el argentino Estudiantes trabajando ya en la capital del país con vistas a la final que los enfrentará este sábado en el histórico estadio Centenario, la semifinal entre los de Jorge Fossati y los de Cristian Chambian se moverá 130 kilómetros.

El campus Domingo Burgueño Miguel, ubicado en el departamento (provincia) de Maldonado y a minutos de la mundialmente reconocida ciudad de Punta del Este, será testigo de un duelo de 90 minutos que podría llegar a los 120 e incluso a los penaltis.

Es que el partido que pondrá frente a frente al campeón del Torneo Apertura y al del Torneo Clausura deberá tener un ganador para dar paso a las finales contra el equipo que acabó en lo más alto de la Tabla Anual acumulada.

Allí sí habrá dos encuentros, el primero el próximo 3 de noviembre y el segundo el domingo 6.

Campeón del primer torneo corto del año, Racing afrontará la semifinal tras una segunda parte de temporada en la que sumó seis victorias en 15 presentaciones.

Contrario a esto, Livepool lo hará como campeón del Torneo Clausura y en el mejor momento de un año en el que busca avanzar a la próxima instancia para repetir el título de 2023.

Con los habituales titulares a las órdenes de Fossati, Liverpool hará varios cambios respecto de su último partido, que afrontó con los habituales suplentes.

De acuerdo con esto, volverán a la titularidad futbolistas como Santiago Milano, Nicolás Garayalde, Ramiro de Gregorio y Federico Martínez, goleador del equipo y una de las figuras del campeonato.

Mientas tanto, el argentino Tomás Habib liderará el ataque de Racing, que también tendrá cambios y contará en su once titular con el retorno de Esteban da Silva y Sebastián da Silva.

Liverpool: Mathías Bernatene; Santiago Milano, Enzo Castillo, Santiago Laquidaín; Rafael Haller, Nicolás Garayalde, Lucas Acosta, Ramiro de Gregorio, Kevin Lewis; Federico Martínez y Ruben Bentancourt. Entrenador: Jorge Fossati.

Racing: Federico Varese; Guillermo Cotugno, Ramiro Brazonis, Felipe Álvarez, Martín Ferreira; Esteban da Silva, Agustín de la Cuesta, Juan Pablo Bosca, Yuri Oyarzo; Tomás Habib y Sebastián da Silva. Entrenador: Cristian Chambian.

Cancha: Campus Domingo Burgueño Miguel, de Maldonado.