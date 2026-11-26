En declaraciones a los periodistas, antes de encender el alumbrado navideño de la ciudad de Valladolid, Louzán insistió en que la candidatura surgió de España y Portugal y se trata de un Mundial que "pertenece al continente europeo".

"Esa final solo se puede disputar en un país y ese país es España", subrayó, pese a reconocer que el problema de estos meses de indefinición ha radicado en que desde un primer momento no se dejó cerrado el lugar donde se iba a disputar la final.

Louzán destacó que a partir del 21 de julio se tienen que poner a trabajar con el Gobierno de España y con los "aliados" de Portugal, Marruecos y los países sudamericanos que también acogerán partidos de la primera fase, como Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Tiene que ser un Mundial memorable y también tenemos que dejar un legado", señaló, antes de recordar que España lo dejó en 1982, cuando organizó su primer y único Mundial.