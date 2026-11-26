El partido, disputado el miércoles en el estadio Víctor Agustín Ugarte, en Potosí, acabó con el marcador sin goles, aunque el Always Ready se coronó campeón porque llevaba la ventaja del 3-1 logrado en la ida en su bastión en la ciudad de El Alto, a más de 4.100 metros de altitud.

La gresca ocurrió cuando Alemán dictaminó el final del partido, tras lo cual un grupo de jugadores de la escuadra lila rodeó al árbitro para reprocharle sus decisiones durante el encuentro.

Alemán, quien en ese momento estaba sin resguardo policial, respondió con un golpe de puño en el rostro del portero.

En medio de la riña, el juez expulsó a cuatro jugadores y tres integrantes del cuerpo técnico potosino.

Después del incidente, aún alterado, Martínez declaró que el golpe del árbitro le hizo sangrar la boca, pero que no logró "noquearlo". También admitió haberle dicho "que se le muera la mamá", además de pedir que le "vuelva" todo el "mal" que, según dijo, hizo Alemán.

Este jueves, el guardameta expresó en un extenso comunicado publicado en sus redes sociales que decidió "no iniciar acciones judiciales ni presentar denuncias" contra el árbitro.

"Mi intención es dar por superado este episodio y evitar que esta situación continúe generando conflictos, sin dejar de estar a plena disposición de las autoridades competentes para cualquier aclaración que corresponda", agregó el arquero de 29 años.

Por el momento, no hubo ningún pronunciamiento del árbitro, de la directiva de Real Potosí ni de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre el incidente.

La Copa Bolivia es un torneo por series y es el segundo más importante de la División Profesional del país, después de la liga que todavía está en disputa, con la batalla por el liderato entre el Bolívar de La Paz y el campeón defensor, Always Ready, ambos con 60 puntos, a falta de tres fechas para su conclusión.

El título de la Copa Bolivia otorga al vencedor el cupo de Bolivia 3 en la fase previa de la Copa Libertadores, algo que puede cambiar en este caso si el equipo millonario finaliza la liga en primer o segundo lugar, con lo que logrará su pase a la etapa de grupos.