El mandatario celebró la "sentencia arbitral" dictada este martes por el TAS en Lausana (Suiza), que confirmó la "victoria final" de Senegal en la competición, indicó la Presidencia senegalesa en un comunicado del Consejo de Ministros emitido en las últimas horas.

Asimismo, felicitó a la Federación Senegalesa de Fútbol, a sus abogados -con el español Juan de Dios Crespo a la cabeza- y a todas las personas "que se movilizaron para realizar una defensa excepcional del recurso de Senegal".

El presidente felicitó también a la selección nacional por su "excepcional desempeño" durante las actuales eliminatorias para la CAN de 2027.

El TAS dio este martes la razón por unanimidad a Senegal y anuló la decisión del Comité de Apelación de la CAF, que había declarado a Marruecos campeón por 3-0 tras la final disputada el pasado 18 de enero en Rabat.

Durante aquel partido, la mayoría de los jugadores senegaleses, salvo su capitán Sadio Mané, abandonaron temporalmente el terreno de juego después de que el árbitro señalara un penalti a favor de Marruecos en el tiempo añadido.

Los futbolistas regresaron minutos después, el marroquí Brahim Díaz falló el penalti y Senegal terminó imponiéndose por 0-1 en la prórroga gracias a un gol de Pape Gueye, por lo que recibió el trofeo al término del encuentro.

Sin embargo, tras una reclamación de Marruecos, el Comité de Apelación de la CAF anuló el 17 de marzo la victoria de Senegal y proclamó campeón al conjunto marroquí, decisión que la federación senegalesa recurrió ante el TAS.

El tribunal concluyó que correspondía exclusivamente al árbitro decidir si el partido debía continuar y consideró que, al reanudarlo, actuó conforme a las Reglas de Juego, por lo que confirmó definitivamente la victoria de Senegal.