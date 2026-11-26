Obligado a 'ganar o ganar' porque con un empate en la serie le dejaría eliminado, Toluca, equipo dirigido por el argentino Antonio Mohamed, salió con líneas adelantadas y pronto comenzó a crear peligro en la portería del colombiano Camilo Vargas.

Helinho marcó en el minuto 15 a pase del argentino Nicolás Castro y puso la guinda en el 54 a través de un penalti.

El equipo local pudo golear, especialmente con un remate del portugués Paulinho que devolvió el poste.

El próximo sábado Atlas recibirá a.

Más tarde Monterrey recibirá al América.

Ese jueves el venezolano Salomón Rondón, líder de la clasificació de goleadores, estará al frene del Pachuca en el mano a mano con Guadalajara, y León recibirá en su estadio al campeón Cruz Azul.