"Mis equipos siempre han sido muy reconocibles y, en este momento, ocurre todo lo contrario", dijo Bordalás en Movistar Plus+ tras la cuarta derrota consecutiva sin marcar. En Tiflis echó en falta velocidad y desborde y señaló al canterano Alberto Risco como el jugador que más intentó encarar. De sus botas salió una de las pocas ocasiones claras del Getafe, que necesitaba ganar y acabó con diez tras la expulsión de Orel Mangala.

Hasta este curso, el Getafe que más goles encajó con Bordalás en sus primeros veinte partidos oficiales fue el de la temporada 2025/26, con 27 tantos en contra y diez derrotas. En la campaña actual ha superado ambas estadísticas y en Liga el deterioro se aprecia sobre todo lejos del Coliseum, donde ha perdido los seis partidos que ha disputado, ha recibido catorce goles y todavía no ha marcado. Sus doce puntos los ha conseguido en casa.

Aquel Getafe de la temporada 2025/26 acabó séptimo y se clasificó para Europa, pero en verano perdió a los dos futbolistas que más continuidad dieron a su centro del campo. Luis Milla y Mauro Arambarri fueron titulares en 37 de las 38 jornadas. Milla, ahora triunfador en el Como, fue el máximo asistente del equipo. El uruguayo Arambarri, que se marchó a River Plate, compartió con su compatriota Martín Satriano el primer puesto entre sus goleadores. También salieron Juan Iglesias, rumbo al Sevilla, y Diego Rico, que fichó por Osasuna.

El club se quedó en propiedad con Mario Martín, Sebastián Boselli, Zaid Romero y Satriano. Además de Mario Martín, con las llegadas de Ramón Terrats, Nemanja Gudelj, Francho Serrano y Orel Mangala, Bordalás tuvo que recomponer el centro del campo. Para los laterales llegaron Andrés García y Johan Mojica, a los que se sumó Dani Carvajal en octubre. En ataque regresó Enes Ünal y llegó cedido Iván Azón.

El 5 de septiembre, antes de enfrentarse al Celta, Bordalás lanzó un avisó y afirmó que su plantilla se había quedado "muy corta". Lo repitió en más de una ocasión y el 22 de octubre, tras perder 2-5 ante el Lugano, y después de hacer cuatro cambios en el descanso, sostuvo que los recursos eran insuficientes incluso para una competición y dijo sentirse engañado. Su reproche más duro alcanzó a los jugadores que alineó de inicio ante el conjunto suizo.

"Mi intención era darles descanso, pero me he visto obligado a sacarlos en el descanso puesto que el ridículo era patente y podía ser mayor. Hemos mejorado algo con jugadores que vienen jugando más habitualmente, pero hoy se ha demostrado que la plantilla está descompensada" Su presidente, Ángel Torres, contestó a aquella rueda de prensa y al día siguiente negó que hubiese engañado al técnico. Se abrió una brecha entre el banquillo y el palco y técnico alicantino intentó cerrarla hace un mes: "El cariño hacia Torres va a ser eterno", aseguró.

La 2019/20, su única campaña anterior con Liga, Copa y Europa, ofrece la comparación más directa. En sus primeros veinte partidos oficiales, aquel Getafe perdió cinco duelos y recibió veinte goles, muy lejos de las actuales once derrotas y de los 34 tantos encajados. A la misma altura de la Liga, el Getafe de entonces era séptimo con veinte puntos, ocho más que el actual. Tras cuatro jornadas europeas llevaba seis, frente al único punto que ha conseguido este curso.

También entonces reservaba jugadores Bordalás, pero conseguía muchos mejores resultados que en la actualidad. Aquel Getafe terminaría eliminando al Ajax en dieciseisavos, fue frenado por la pandemia y terminó eliminado por el Inter en octavos. Todo ha cambiado años después de aquellos paseos victoriosos por el continente y el lunes, el Espanyol espera al Getafe. "Nos jugamos la vida", dijo David Soria tras la derrota en Georgia. Todavía es noviembre. EFE