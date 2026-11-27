Los kits de Navidad. Un granito de arena más en los grandes ingresos por márketing de los clubes top. El Real Madrid, según datos del informe Deloitte Football Money League, generó en la campaña anterior 594 millones de euros en concepto de mercadotecnia global; el FC Barcelona alcanzó los 522 millones de euros por el mismo motivo; mientras que el Paris Saint Germain sumó 367 millones por el segmento de ingresos comerciales.

El FC Barcelona, incluso ha creado una línea de venta especial y bajo el epígrafe Christmas Collection, coloca a jugadores jóvenes como Marc Bernal y Alejandro Balde, como modelos que ofertan el tradicional jersey a un precio de 49,99 euros.

El jersey azulgrana de manga larga con diseño de punto y con temática navideña se ha colado en las tiendas de las web de los grandes expresos del fútbol europeo. Los motivos geométricos y ornamentales se integran en el diseño con acabados acanalados en cuello, puños y bajo.

La moda lidera las preferencias de gasto de los ciudadanos en España (51,3 por ciento), seguido de la tecnología (45,1 por ciento) y los artículos de salud y bienestar (28,7 por ciento). Y en ese escenario, los clubes apuestan por el nicho de la moda, acercando su imagen a los artículos de un período tan abierto a las compras.

Los grandes clubes complementan su porfolio con calendarios de adviento, pijamas, gorros. En el caso del Real Madrid, en su tienda on line, los jerseys se ofrecen a 60 euros y el club innova incluso con su apuesta especial de jerseys navideños de bebés, de color celeste, ilustrado por un pingüino ataviado con el gorro de Papá Noel y la bandera blanca del club.

En la misma línea, trabaja el Paris Saint Germain con su colorido jersey de Navidad, que vende por 61 dólares. De los 837 millones de ingresos, el PSG facturó 367 por derechos comerciales; 293 por derechos de televisión; y 177 por ‘matchday’.

Las webs de los clubes se han convertido en el gran nexo de unión entre las entidades y los aficionados. En el caso del Real Madrid, su web, la más visitada del mundo por décimo año consecutivo según datos de la empresa de análisis digital SimilarWeb, que publica el club, tiene un promedio de 8,7 millones de visitas al mes; un récord de 86 millones de usuarios únicos -aquellos que visitan la web al menos una vez-, un 9 por ciento más que el curso anterior.

Realmadrid.com registró más de 162 millones de sesiones y 449 millones de páginas vistas únicas. El 28 por ciento del tráfico total de su web, con versiones en español, inglés, francés, alemán, portugués, japonés, chino y árabe, se concentra en el grupo de edad comprendido entre los 25 y 34 años. El consumo en la web desde dispositivos móviles se sitúa en el 78 por ciento.

En este paisaje comercial, la búsqueda del regalo ideal combina distintos métodos de compra. El 38,3 por ciento de los ciudadanos españoles prefieren comprar por internet por la comodidad, frente al 33,2 que opta por visitar tiendas físicas para ver in situ la oferta de productos. El 28,5 por ciento elige ambas alternativas, según fuentes de Oney.

Por otra parte, a modo de reflexión y desde otro parámetro del análisis, un experto del sector como Javier Sobrino, experto en Estrategia e Innovación en el mundo del fútbol, advierte a EFE que este tipo de asociación de la imagen de este tipo de prendas textiles y sus respectivas marcas con los grandes clubes top de Europa "podría no ser una buena idea en clave de mercadotecnia y prestigio".