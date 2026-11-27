El imponente estadio, cuya inauguración está prevista para el verano de 2027 y cuyas obras se encuentran ahora en la fase de elevación de la cubierta que protegerá los 70.044 asientos del recinto, irá, como los grandes estadios modernos, mucho más allá del fútbol. Sin embargo, tendrá un Social Club con un formato y espacio que no existe en ningún otro estadio.

Mientras las obras avanzan según los plazos previstos y los aficionados eligen sus asientos en el nuevo estadio de manera presencial en la Sala 1923 de Mestalla, el Valencia ha presentado su oferta de ocio, gastronomía y entretenimiento bajo el concepto 'Univers Mestalla'.

Un proyecto en el que ha trabajado todo el club y, de forma específica, tres personas del Departamento de Marketing y Comercial, con la ayuda del resto de áreas como Comunicación, Legal e Infraestructuras.

"Llevamos más de tres años trabajando en una experiencia para todos los públicos, utilizando el estilo de vida mediterráneo como elemento diferenciador respecto a otros estadios o recintos. El objetivo es convertir Univers Mestalla en una nueva zona de referencia de la ciudad para el ocio, la gastronomía y el entretenimiento durante todo el año", explicó el director general del Valencia, Javier Solís.

Desde que se reiniciaron las obras el 10 de enero de 2025 tras casi 16 años paralizadas, el club siempre defendió la idea de un estadio abierto los 365 días del año, más allá de su actividad deportiva y de ser el punto de encuentro de los valencianistas los días de partido.

Por ello, bajo el nombre 'Univers Mestalla', la entidad ha querido seguir "una línea única como es que todo gire en torno a la experiencia mediterránea con empresas valencianas, transmitiendo nuestro estilo de vida mediterráneo: cultura, gastronomía, festividades… a todos nuestros visitantes”.

Pero dentro de este proyecto hay un elemento diferencial: el Social Club.

"Desde Grupo Ballester han querido crear un punto de encuentro versátil y diferente, a la altura del Nou Mestalla, que funcione los 365 días del año y que sea para todos los públicos: familias, visitantes, aficionados del Valencia CF y vecinos de la ciudad. No hay un Social Club en otros estadios con el formato y el espacio (más de 2.000 m2) de este", explicó Solís.

Este área contará con una gran bolera, una propuesta de restauración de estilo 'sports bar' en la que se combinarán gastronomía, ambiente deportivo y experiencias y distintas zonas de actividades lúdicas y recreativas.

La propuesta gastronómica de Univers Mestalla contará con tres restaurantes, cada uno con una identidad propia, pero con la inspiración mediterránea, la calidad del producto y el respeto por la tradición culinaria valenciana como denominador común.

Los tres establecimientos serán de grandes dimensiones, con amplias terrazas interiores con vistas al terreno de juego, además de terrazas exteriores, que permitirán disfrutar de su oferta gastronómica en distintos momentos y ambientes.

Los restaurantes estarán preparados para recibir tanto a los aficionados que acudan al Nou Mestalla los días de partido como a cualquier persona que quiera disfrutar de su propuesta gastronómica en otro momento. "Tras un periodo largo de selección y concurso ya están elegidos los tres operadores. Ahora estamos en fase de formalización", comentó el director general del club.

Uno de ellos ya ha sido anunciado y, como no podía ser de otra forma, el arroz no podía faltar. La 'Arrocería Alzentro' unirá la pasión por el Valencia con los platos tradicionales más representativos de la gastronomía valenciana.

Además, el Nou Mestalla contará con más de catorce espacios diseñados para acoger todo tipo de actividades y experiencias más allá de los días de partido. Entre ellos, destaca el auditorio, preparado para albergar ponencias, presentaciones y otros encuentros, así como diversas salas polivalentes, adaptables a las necesidades de cualquier evento corporativo.

"Queremos que el estadio en los días de no partido se convierta en un gran centro de eventos para las empresas, especialmente para las locales, y que se puedan celebrar todo tipo de eventos corporativos y de ocio. Entre las salas, hay espacios únicos como la sala Tunnel Experience, el museo y el auditorio con una capacidad para 270 personas", defendió Solís.

El estadio también dispondrá de un museo integrado en el recorrido del tour, que reunirá el patrimonio y el material histórico del Valencia, una 'fan zone' fuera del recinto y una amplia tienda oficial.

El Valencia maneja "proyecciones optimistas" sobre los ingresos y el número de visitantes que puede atraer Univers Mestalla, aunque su rendimiento no será comparable al de la actividad futbolística del estadio. Incluso hay posibilidad de ampliar la oferta con algún concepto más y desde el club están analizando nuevas opciones, siempre con la estrategia marcada de que sus puertas permanezcan abiertas mucho más allá de los 90 minutos de cada partido.