El paraguayo Ramón “Amiguito” Sosa se vistió de héroe en el estadio Centenario de Montevideo al marcar el gol que le dio a Palmeiras la victoria por 1-0 sobre Estudiantes de La Plata y la conquista de su cuarta Copa Libertadores. Con Gustavo Gómez como capitán y Mauricio también en sus filas, el Verdão celebró una nueva coronación continental con protagonismo paraguayo.

Lea más: ¡El rey del gol habla guaraní! Álex Arce se consagró máximo artillero de la Libertadores 2026

Un año después de quedarse a las puertas de la consagración, Palmeiras volvió a tocar el cielo de América. Esta vez, con sello paraguayo. El Verdão conquistó este sábado su cuarta Copa Libertadores al derrotar por 1-0 a Estudiantes de La Plata, en la final disputada en el mítico estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

La noche tuvo un protagonista guaraní: Ramón “Amiguito” Sosa. El atacante paraguayo apareció en el minuto 52 para marcar el tanto decisivo, destrabar una final cerrada, tensa y friccionada, y desatar la celebración del conjunto paulista. Su conquista quedará en la memoria de los hinchas palmeirenses como el gol que devolvió al club a la cima del continente.

🤩 Lá do alto... o gol de Ramón Sosa, o tetra do @Palmeiras! 🟢⚪ pic.twitter.com/KqpNzTGV0C — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) November 28, 2026

Pero la alegría también tuvo otros acentos paraguayos. Gustavo Gómez, capitán y referente de la defensa, volvió a levantar un trofeo internacional, el tercero en su historial con la camiseta del Verdão, ratificando su condición de uno de los líderes de un equipo que ha construido una época de grandes conquistas. A su lado, Mauricio también formó parte de esta historia continental que lleva presencia guaraní.

Para Sosa, la conquista representa un capítulo especial en su trayectoria: convertirse en el autor del gol de una final de Libertadores y dejar su nombre grabado en una de las páginas más importantes de la historia reciente de Palmeiras. Para Gómez, en tanto, significa sumar otra consagración a una etapa en la que se ha convertido en símbolo del equipo brasileño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con este nuevo título, Palmeiras suma cuatro Libertadores, después de las conquistas de 1999, 2020 y 2021, e iguala en el historial a Flamengo, River Plate y Estudiantes de La Plata. Por encima de todos continúa Independiente de Avellaneda, con siete coronaciones, la última en 1984.

La consagración también prolonga el dominio brasileño en el principal certamen de clubes de Sudamérica, que quedó en manos de equipos de ese país en las últimas ocho ediciones.

El título adquiere un valor especial para el conjunto paulista, que apenas una semana antes había visto escapar el campeonato del Brasileirão frente a Flamengo. La frustración doméstica encontró respuesta en el escenario continental, aunque el calendario no ofrece demasiado margen para festejar: el 6 de diciembre disputará ante Gremio la final de la Copa de Brasil.

Detrás de esta etapa de éxitos aparece la figura del entrenador portugués Abel Ferreira, quien asumió a finales de 2020 y condujo al Palmeiras a tres títulos de Libertadores en esta década, además de otras finales continentales y la definición del Mundial de Clubes de 2021.

Esta vez, sin embargo, la imagen que recorrerá América tendrá un protagonista paraguayo: Ramón Sosa, el hombre que con un gol hizo realidad el sueño continental del Verdão. Y junto a él, Gustavo Gómez y Mauricio, otros dos nombres guaraníes que celebraron una conquista con sabor paraguayo.