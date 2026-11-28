Una vez bajado el telón de la Copa Libertadores 2026 con la consagración de Palmeiras, la corona de máximo goleador del torneo quedó en poder de un paraguayo: Alex Arce. El atacante de Independiente Rivadavia cerró su participación con 9 goles en 7 partidos, un registro demoledor que nadie logró superar a lo largo de la fase eliminatoria.

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Lo más llamativo de su gesta es el contexto: la Lepra mendocina quedó eliminada en los octavos de final, pero la voracidad del goleador albirrojo fue tan contundente en la primera mitad de la copa que su cosecha resistió hasta el último día de competencia.

Dos víctimas favoritas y noches de hat-trick

Lejos de repartir su producción en una decena de duelos, Arce concentró sus nueve gritos frente a apenas dos rivales, sin llegar a convertirle a Bolívar. Su víctima predilecta fue Deportivo La Guaira, al que castigó con 6 goles en dos noches inolvidables: firmó un hat-trick en la victoria 4-1 en Mendoza (Fecha 3) y repitió la dosis con otro triplete en el triunfo 4-2 como visitante (Fecha 5).

¡¡¡DUPLA LETAL!!! La Guaria sacó del medio, Villa recuperó y asistió a Arce que le dio un pase a la red para el 3-1 de Independiente Rivadavia vs. La Guaira.



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Los otros 3 goles llegaron ante Fluminense, equipo al que le anotó en sus tres cruces: abrió su cuenta en el 2-1 en Río de Janeiro (Fecha 2), volvió a facturar en el 1-1 en Mendoza (Fecha 4) y convirtió de penal en la igualdad 1-1 por la vuelta de los octavos de final duelo en el que levantó el pañuelo del adiós del certamen más importante de clubes de nuestro continente.

¡¡¡HISTORIA PURA PARA MENDOZA!!! ¡¡ÁLEX ARCE AGARRÓ LA PELOTA DENTRO DEL ÁREA Y DEFINIÓ PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA VS. FLUMINENSE EN EL MARACANÁ!!



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Los números detrás de la hazaña

La campaña del ex Sportivo Ameliano en el certamen continental dejó huellas estadísticas de primer nivel. Su ritmo arrollador queda reflejado en el cronómetro: sumó sus 9 tantos en 582 minutos, lo que equivale a un grito cada 64,6 minutos.

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¡LA LEPRA QUIERE OCTAVOS! Apareció el goleador Arce para marcar el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Fluminense en la cuarta fecha del Grupo C de la CONMEBOL #Libertadores.



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Además, exhibió una notable variedad de recursos en el área rival, repartiendo su cosecha en 4 goles de cabeza, 4 de jugada y 1 de penal. Esta producción lo llevó a convertirse en el primer futbolista paraguayo en anotar dos hat-tricks en una misma edición de la Copa Libertadores defendiendo la camiseta de un club argentino.

Así quedó la cima de goleadores de la Libertadores 2026

En la tabla definitiva del certamen, Álex Arce (Independiente Rivadavia) lideró con 9 goles, seguido por otro paraguayo, Carlos “Cocoliso” González (Independiente del Valle), quien alcanzó 7 goles, y por el brasileño Bruno Henrique (Flamengo), que cerró el podio con 5 goles.

¡CLASIFICADO PERO NO SE RELAJA! Centro TOP de Villa y cabezazo letal de Arce para el 1-0 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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Un escalón más abajo, con 4 goles cada uno, igualaron Giorgian De Arrascaeta (Flamengo), Francisco Fydriszewski (Junior de Barranquilla), Lorenzo Melgarejo (Libertad), José Manuel “Flaco” López (Palmeiras), Fernando Zampedri (Universidad Católica de Chile) y Matheus Pereira (Cruzeiro).

¡¡PELOTA PARA CASA!! Álex Arce y un cabezazo fenomenal para su Hat-Trick y el 4-1 de Independiente Rivadavia vs. Deportivo La Guaira.



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El sello guaraní en el historial de artilleros de la Copa

Con este logro, el delantero oriundo de la ciudad de Carapeguá se convirtió en el séptimo futbolista paraguayo en terminar como máximo goleador de una edición de la Copa Libertadores, y el primero en lograrlo desde 2014.

El recorrido histórico comenzó con Celino Mora en 1964, quien marcó 7 goles con Cerro Porteño. Más tarde, Olimpia aportó dos nombres consecutivos a la lista: Raúl Vicente Amarilla en 1989, con 10 goles (liderato compartido con Carlos Aguilera), y Adriano Samaniego en 1990, con 7 goles en el año del título decano.

Ya en el siglo XXI, Santiago Salcedo encabezó la tabla en 2005 con 9 goles vistiendo la camiseta de Cerro Porteño. Luego llegó el turno de Salvador Cabañas, el único bicampeón paraguayo del rubro, tras liderar con el América de México tanto en 2007 con 10 tantos como en 2008 con 8 goles (compartido con Marcelo Martins).

Antes de la consagración de Arce en 2026 con sus 9 goles en Independiente Rivadavia, el último antecedente albirrojo pertenecía a Julio Dos Santos, máximo artillero en 2014 con 5 goles para Cerro Porteño.