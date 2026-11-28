Ramón “Amiguito” Sosa pasó de la incertidumbre a convertirse en el héroe de América. El atacante paraguayo marcó el gol que le permitió a Palmeiras derrotar 1-0 a Estudiantes de La Plata y conquistar la Copa Libertadores 2026, en una final disputada en el estadio Centenario de Montevideo.

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Su aparición fue decisiva en una noche en la que no tenía asegurado un lugar en el equipo. Sin embargo, el futbolista guaraní nunca dejó de prepararse para la oportunidad y terminó respondiendo de la mejor manera: con el tanto que valió un título continental.

“Nadie decía que iba a jugar, pero yo estaba preparado”, reveló Sosa al explicar cómo vivió los días previos a la definición y su espera por una oportunidad.

“El Palmeiras es un club muy grande, que exige mucho. Todos los jugadores tienen que estar a la altura, trabajar duro y estar preparados. Eso fue lo que me pasó a mí. Nadie decía que iba a jugar, pero trabajé para eso”, manifestó.

La dimensión de su conquista quedó reflejada en la emoción que lo invadió después del pitazo final. Lejos de ocultar sus sentimientos, el paraguayo contó que terminó llorando, con la alegría de haber alcanzado uno de los momentos más importantes de su carrera.

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“Después de la conquista, me quedé llorando. Mis padres y mi familia se quedaron en Paraguay, pero sé que están disfrutando de este momento”, expresó.

Sosa también recordó el largo camino que recorrió Palmeiras para llegar a la final y destacó que la Libertadores fue el gran objetivo del plantel desde el comienzo de la temporada.

“Desde principios de año, nuestro objetivo era ganar la Libertadores. Perdimos, empatamos y ganamos partidos. Hoy era el partido más importante. No sé si jugamos bien o mal, pero una final es así”, reflexionó.

Con su gol ante Estudiantes, Ramón Sosa transformó la espera en gloria y se ganó un lugar especial en la historia reciente de Palmeiras. El paraguayo que trabajó en silencio, aun cuando pocos lo señalaban para jugar, terminó siendo el hombre que hizo realidad el sueño continental del Verdão.