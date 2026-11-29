Fortaleza regresa a la élite del fútbol brasileño un año después de haber bajado.

Lea más: Video: Ronaldo Martínez, con un gol que no alcanzó

Lo hizo de la mano del argentino Juan Pablo Vojvoda, técnico que dirigió el Fortaleza entre 2021 y 2025 y lo clasificó tres veces a la Copa Libertadores.

Vojvoda, de 58 años, regresó al club para disputar los playoff sin recibir ningún salario y logró el ascenso.

Fortaleza, de la capital del estado de Ceará, se une así a Novorizontino (estado de São Paulo), Juventude de Caxias do Sul (Río Grande do Sol) y Vila Nova (Goiás), que también disputarán el Brasileirão 2027.