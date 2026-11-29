El duelo en el estadio Mohammed bin Zayed arrancó con ritmo vertiginoso desde el primer cuarto de hora. Apenas a los 9 minutos, el volante albirrojo frotó la lámpara y asistió con precisión a Houssine Rahimi, quien definió cruzado para someter al portero emiratí Hamad Abdullah Almeqbaali y romper el cero. La ventaja violeta duró poco, ya que a los 13′ el iraní Saeid Ezatolahi marcó la igualdad transitoria para el conjunto rival, empujando el esférico en el segundo palo tras una peinada del brasileño Breno Cascardo luego de un tiro de esquina.

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Un golpe clave en el complemento y un presente brillante

En la segunda mitad, Al-Ain volvió a golpear. A los 53 minutos, Rafael Rodrigues apareció en el área para empalmar un violento zurdazo cruzado que se clavó en el ángulo superior izquierdo de Hamad Abdullah Almeqbaali, firmando el 2-1 definitivo que el equipo supo sostener con solidez frente al embate final del elenco dirigido por el brasileño André Jardine. El futbolista paraguayo fue titular y permaneció en cancha hasta el minuto 83, cuando dejó su lugar al neerlandés Teun Gijselhart.

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Con esta consagración, Alejandro “Kaku” Romero Gamarra agranda su cosecha personal en el conjunto emiratí y ratifica un presente individual determinante en la temporada, donde acumula 4 goles y 8 asistencias en 19 partidos disputados. De esta manera, el volante albirrojo alcanza su tercer título oficial defendiendo la camiseta del Al-Ain FC, tras conquistar previamente la Liga de Campeones de la AFC (2023–24), la UAE Pro League (2025–26) y ahora la Supercopa de los Emiratos Árabes Unidos (2026).